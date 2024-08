Una avinguda alineada i més ampla a costa d'un edifici històric on va viure Cristòfol

Imatge de la casa Nadal abans de ser enderrocada per deixar pas al bloc que apareix a la foto inferior. - ÒSCAR MIRÓN

Eliminar un coll de botella en matèria de mobilitat a costa d’un edifici de valor arquitectònic i històric que a més havia acollit durant uns 30 anys l’estudi i taller d’un dels principals artistes de Lleida, l’escultor Leandre Cristòfol. Això és el que va passar a l’avinguda Catalunya de la capital, on la casa Nadal, d’estil modernista, estrenyia juntament amb uns altres dos edificis el tram comprès entre el carrer Alcalde Costa i el bloc en el qual hi ha un dels accessos a l’escola Maristes. Aquest immoble era obra de l’arquitecte Morera i Gatell, va ser construït el 1915 i, a part d’una façana singular, comptava amb uns emblemàtics balcons de ferro forjat. Als baixos va viure i va tenir el seu taller Cristòfol durant gairebé quaranta anys, des de la dècada dels 50 fins al 1990, quan va arribar a un acord amb la Paeria per cedir part de la seua obra i rebre a canvi una pensió vitalícia i un habitatge al carrer Camp de Mart. La casa Nadal i les limítrofes van ser enderrocades a finals de l’estiu del 1998, poques setmanes després de la mort de Cristòfol. La nova promoció de pisos va permetre ampliar l’avinguda, que és el principal canvi urbanístic que ha viscut al llarg dels últims 40 anys. A nivell de trànsit n’hi ha hagut alguns més; el més significatiu és l’habilitació d’un carril bici al costat del vial que va ser alineat després de l’enderroc.