Retiren del mercat el complement alimentari 'Thermo Shock'

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha retirat del mercat del producte 'Thermo Shock', comercialitzat com a complement alimentari, per la presència de iohimbina, sulbutiamina, 1-3 DMAA i altres substàncies no autoritzades que "poden produir reaccions adverses de diversa gravetat". L’AESAN ha tingut coneixement, a través de la Xarxa de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), d’una notificació d’alerta traslladada per les autoritats sanitàries dels Països Baixos, relativa a la presència d’aquestes substàncies al producte.

El complement procedeix dels Estats Units i conté iohimbina, que és una substància prohibida per al seu ús en alimentació. A més presenta les següents substàncies no autoritzades per al seu ús en complements alimentaris: sulbutiamina, 1-3 DMAA, higenamina, cafeoildopamina, N-coumaroildopamina, 3,5'diiodo-L-tironina, halostachina, alfa-GPC, higenamina, N-metiltiramina. Segons assegura l’AESAN, aquestes substàncies actives no declarades en l’etiquetatge "poden tenir efectes farmacològics i suposar riscos per a la salut de les persones que els consumeixen".

El nom del producte (en etiqueta) és 'Thermo Shock' de la marca comercial Thermo Shock SCI Labs Nutrition. Es presenta en un envàs de 60 càpsules i el seu número de lot és 20151024178 amb data caducitat 31/12/2026. Segons la informació disponible, la distribució inicial ha estat a les comunitats autònomes d’Andalusia, Extremadura, Comunitat Valenciana, Galícia, Castella-la Manxa, les Illes Canàries i Comunitat de Madrid, si bé no es descarta que puguin existir redistribucions a altres regions. Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIR) per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització. L’AESAN recomana a les persones que tinguin al seu domicili el producte afectat per aquesta alerta que s’abstinguin de consumir-la.