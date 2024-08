Arbeca recupera el tradicional Arbequí de Ferro després de suspendre's l'any passat per la sequera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Torregrossa. Cercavila de cultura popular dijous a la tarda. - JOAN GÓMEZ Gausac. Processó ahir en honor a sant Roc. - Ajuntament de Vielha Vilaller. Pubilles i hereus en el Ball del Tatero, dijous. - Ajuntament de Vilaller Arbeca. Participants en l’Arbequí de Ferro. - JORDI ECHEVARRIA Arbeca. Els més joves van ser els protagonistes ahir de l’Arbequí de Ferro.- JORDI ECHEVARRIA Sucs. Julian Gavín, veí de l’EMD, va ser l’encarregat ahir de llegir el pregó de festa major. Rialp. Grans i petits van gaudir ahir al matí de la festa holi. - EDGAR ALDANA Maials. Multitudinari sopar de penyes dijous a la nit. - Ajuntament de Maials

L’aigua, el fang i les proves esbojarrades van tornar a ser protagonistes ahir a Arbeca amb la tornada de l’Arbequí de Ferro després de la suspensió de l’any passat a causa de la sequera. Aquesta arrauxada tradició va arribar a la 26a edició amb desenes de participants en una de les activitats més multitudinàries de la festa major d’aquest municipi de les Garrigues. La jornada d’ahir també va comptar amb jocs de cucanyes i, a la nit, estaven previstos diferents concerts fins ben entrada la matinada.

Per avui, el protagonisme passarà a ser de la cultura popular, amb una trobada gegantera, sardanes i correfocs abans del concert programat a mitjanit de La Fúmiga. Les comarques lleidatanes tornaran a viure un cap de setmana de festes en desenes de municipis coincidint amb el pont de la Mare de Déu d’Agost. La d’ahir va ser una jornada festiva en diferents punts de la demarcació. A Rialp, grans i petits també van gaudir de l’aigua amb una esbojarrada festa holi mentre estaven previstes a la nit diverses actuacions, entre les quals d’Els Catarres o El Baile de Fin de Curso.

Torregrossa també està de celebració, amb activitats que van començar dimecres amb una cercavila protagonitzada pels grallers Els Descordats. La jornada de dijous va incloure altres propostes com sardanes a la Sala Recreativa Municipal amb la Cobla 11 de Setembre o un concurs de dibuix organitzat per l’AFA de l’escola la Bassa a la zona de les barbacoes. La música també va ser la protagonista ahir a Vilaller, que dijous va acollir el tradicional Ball del Tatero amb el pregó de festes i l’elecció de pubilles i hereus. Avui el municipi de l’Alta Ribagorça celebrarà la Fira del Follet, amb espectacle de teatre a càrrec de la Cremallera.

A Maials, després del ball country i el sopar de penyes de la nit de dijous, ahir es van fer altres activitats com la quarta edició de la tirada amb aire compromit, el tardeig a les piscines municipals o la música d’havaneres abans de la nit jove que estava prevista. Per la seua part, els veïns i veïnes de Gausac, a Vielha e Mijaran, van celebrar la tradició missa i processó de festa major en honor a sant Roc, amb un programa d’activitats que continuarà avui amb propostes per a totes les edats. També a Lleida, les EMD de Sucs i Llívia van iniciar les seues activitats festives amb la lectura dels pregons.Finalment, la Seu d’Urgell acollirà dilluns que ve els primers assajos del Ball Cerdà, que se celebrarà el proper 25 d’agost en la seua festa major.