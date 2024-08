El segon festival familiar Embarca't recalarà a Guissona al setembre

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El festival familiar multidisciplinari de la Segarra Embarca’t celebrarà la segona edició a la zona esportiva de Guissona el proper 14 de setembre a la tarda. La música és l’eix d’aquest certamen dirigit a nens d’entre 2 i 12 anys amb les actuacions de Reggae per Xics i Versions per Xics, que es completaran amb animació a càrrec de Fadunito, tallers i inflables, tot això amb servei de barra amb menjar sense gluten, canviadors, zona d’alletament amb microones, pàrquing per a cotxets i zona adaptada per a persones amb mobilitat reduïda i necessitats específiques.

Iban Orobitg, d’OA2 Produccions –fundadors de l’Embarca’t–, va explicar que “vam detectar la manca d’un festival dirigit al públic familiar a la comarca i vam apostar per crear aquesta proposta itinerant amb segell de la Segarra” i que té l’objectiu d’anar recorrent la comarca. Orobitg va afirmar que “es tracta d’un festival de km 0”.Per la seua part, la regidora de Cultura de Guissona, Agnès Pla, es va mostrar “contenta” d’acollir el festival Embarca’t i va animar la ciutadania a assistir a Guissona el pròxim 14 de setembre per “passar un dia en família”. El certamen ha arribat a un acord amb el Museu de Guissona i alguns restaurants del municipi i així oferir un pack i poder passar tot el dia en aquesta localitat de la Segarra.Les entrades costen entre 10 i 15 euros i esperen entre 800 i un miler de visitants.