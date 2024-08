Espai Lleida Cuida per empoderar les dones

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre Cívic de la Mariola acull fins al 30 de setembre la prova pilot Espai Lleida Cuida, una iniciativa impulsada per la Paeria amb l’objectiu de promoure la creació de xarxa i l’empoderament femení. La iniciativa s’emmarca a la campanya 1.000 ULLS contra les violències masclistes, dirigida a la sensibilització en perspectiva de gènere i prevenció contra la violència. L’alcaldessa accidental, Carme Valls, va visitar ahir un taller de costura compartida amb dones de diferents cultures per crear un espai de socialització. També es fan sortides, un taller formatiu per treballar les emocions de manera creativa i una formació en expressions artístiques interculturals. La programació s’adapta cada setmana segons les necessitats i l’espai ofereix així mateix un servei de cura de menors de dilluns a divendres.