Detingut a França el fundador de Telegram per delictes relacionats amb l’aplicació de missatgeria

El fundador i director general de la plataforma de missatgeria Telegram, Pavel Durov, ha estat detingut aquest dissabte a la nit a França quan baixava del seu jet privat en companyia de la seua esposa i el seu guardaespatlles i ha estat posat sota custodia policial, ha informat la cadena TF1 citant fonts de la investigació.

Durov, que havia aterrat a l’aeroport de Le Bourget –a prop de París– procedent de l’Azerbaidjan, ha estat detingut per la Gendarmeria de Transport Aeri (GTA) d’acord amb una ordre de detenció emesa prèviament per delictes relacionats amb l’aplicació de missatgeria.

En concret, ha assenyalat TF1, la Justícia entén que Telegram és un aliat potencial per a la comissió de delictes de frau, contra menors o tràfic de drogues entre d’altres, ateses les eines que ofereix, així com la falta de moderació en el seu ús i l’escassa col·laboració amb les autoritats.

"Acabarà en presó preventiva, això és segur", han declarat a l’esmentada cadena investigadors pròxims al cas, que han jutjat que, "a la seua plataforma, (Durov) va permetre que es cometessin innombrables delictes i delictes pels quals no va fer res per moderar o cooperar". Després de passar a disposició policial aquest mateix dissabte a la nit, és possible que aquest diumenge s’iniciï ja una investigació preliminar contra l’empresari, també fundador de la plataforma russa de mitjans socials VKontakte, i posseïdor de la ciutadania francesa des de 2021, encara que també té passaport emiratí.