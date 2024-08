La cantant urbana Mushkaa, cap de cartell de la festa major de Tremp

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tremp ho té tot preparat per a la festa major, que se celebra del 6 al 9 de setembre i té la cantant catalana Mushkaa com a cap de cartell. Les activitats començaran oficialment el divendres 6 a les 20.00 hores, amb la lectura del pregó per part de Roser Roca, directora & CEO de l’empresa Airbus Geotech. Entre les propostes del dissabte, destaquen la pedalada des del Parc del Pinell (10.00 hores), un dinar popular amb paella gegant (14.00 hores), el concert de l’Orfeó de Tremp a l’Espai Cultural La Lira (19.00) i els correfocs,amb la participació de la Colla de Diables Lo Peirot, els Encendraires de les Franqueses del Vallès, els diables del Pont de Suert i les Bèsties Feréstegues dels Diables de Balaguer.

Quant al cartell musical de les festes, inclou, a banda de l’actuació de Mushkaa (el dissabte a les dos de la matinada, a la plaça de Catalunya), l’orquestra Swing Llatí, Les Que Faltaband, Sacabat, Boys Damm, La Selvatana, Cris i Dami, Sabor Sabor i els DJ K-zu, Lluís Ribalta i Bacardit. El diumenge, dia gran de la celebració, estarà marcat per la tradició i la cultura popular amb la missa en honor a la Mare de Déu de Valldeflors, el Ball Cerdà, una cercavila dels gegants i sardanes a càrrec de la Cobla Jovenívola de Agramunt.