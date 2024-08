Troben mort l’home de Berga desaparegut amb la seva parella mentre feien una excursió al Nepal

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Els serveis d’emergència del Nepal han localitzat aquest dimarts el cos de l’home de Berga de 36 anys desaparegut mentre feia una excursió amb la seva parella al Nepal, segons informen mitjans locals com Pardafas. Per ara, encara es manté la recerca de la dona, de 31 anys, i veïna de Sant Feliu Sasserra. La família havia denunciat aquest matí a Rac1 que feia 48 hores que no podien contactar-los. Fonts del Ministeri d’Afers Exteriors per ara no confirmen la defunció, tot i que han indicat que l’ambaixada a Nova Delhi està en contacte amb les famílies dels desapareguts i amb les autoritats del Nepal, i han remarcat que hi havia un “ampli dispositiu” de recerca.

Les autoritats del Nepal van trobar al costat d’un riu les motxilles, passaports i un dels mòbils que portava la parella.

Alguns mitjans locals del Nepal, que citen un portaveu de la municipalitat d'Annapurna, expliquen que la parella de catalans feien una excursió en grup i en un moment del recorregut van veure que s'havien separat.

Aquestes mateixes informacions apunten que se sospita que podrien haver relliscat i ser arrossegats pel riu mentre seguien la ruta o intentaven fer fotografies del paisatge.