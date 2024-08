L’IMSERSO enviarà des d’avui 200.000 cartes diàries als jubilats per apuntar-se als seus viatges i "prevenir la solitud"

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), integrat en el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda el 2030, ha començat aquest dimecres l’enviament de gairebé 3 milions de cartes (200.000 de diàries) a pensionistes d’Espanya per confirmar-los l’acreditació amb què podran reservar els seus viatges del Programa de Turisme de la temporada 2024-2025. Un dels objectius que es proposa l’IMSERSO aquesta temporada és "prevenir la solitud".

"Aquests viatges promouen xarxes socials entre les persones usuàries, i això resulta fonamental per prevenir la solitud", ha destacat la directora general d’aquest institut, Mayte Sancho.

Aquest any l’IMSERSO oferirà les mateixes places que la passada temporada: 886.269, de les quals el 50,08% (443.887 places) són per a turisme de costa peninsular; el 25,96% (230.039), de costa insular, i el 23,96% (212.343), per al turisme d’escapada.

Per això, durant aquest mes enviaran les cartes perquè els usuaris puguin inscriure’s en aquest programa de turisme. Això suposa que, des d’aquest dimecres, s’enviaran una mitjana de 200.000 missives al dia, oferint la possibilitat de començar a reservar els viatges a finals de setembre.

Segons ha informat l’IMSERSO en un comunicat, i tal com ja va avançar aquest dimarts l’UTE adjudicatària dels viatges del programa de viatges, Ávoris Corporación Empresarial, la comercialització d’aquests viatges començarà el 23 de setembre en les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Múrcia i la ciutat autònoma de Melilla.

El 25 de setembre, es vendran en la resta de comunitats: Astúries, Castilla La Mancha, Catalunya, Galícia, Illes Balears, Illes Canàries, La Rioja, Navarra, País Basc i a la ciutat autònoma de Ceuta.

Els pensionistes podran reservar el seu viatge per a destinaciions de costa peninsular, costa insular o turisme d’escapada a través de la pàgina web 'www.turismosocial.com', introduint el seu DNI i la seua clau d’acreditació, o bé en qualsevol de les agències de viatge autoritzades només amb el DNI.

Beneficis per a la salut

Amb aquest nou programa turístic, l’IMSERSO té l’objectiu, entre d’altres, de combatre la solitud. A més, la responsable de l’IMSERSO també s’ha referit als beneficis per a la salut que té aquest tipus d’activitats. "Ja hi ha evidència científica que demostra que les persones amb més activitat social viuen més", ha indicat, al·ludint a estudis que han demostrat aquesta qüestió com un element clau en la longevitat.

Segons les últimes dades oficials publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 41,7% de les persones que viuen soles a Espanya té 65 anys o més. "En molts casos, la solitud és un problema i aquest s’agreuja a mesura que es compleixen anys, especialment entre les dones, tal i com ens indiquen les dades", ha explicat Sancho.

Per això, ha reivindicat els efectes beneficiosos que tenen els viatges de l’IMSERSO per combatre la solitud. També busquen contribuir a l’envelliment actiu i afavorir la solidaritat intergeneracional i interterritorial, per mitjà dels viatges entre diferents comunitats autònomes.

D’altra banda, des de l’IMSERSO han destacat que aquests viatges generen ocupació i que s’ha convertit en "una eina per pal·liar l’estacionalitat del sector turístic, ja que s’evita la pèrdua de molts llocs de treball durant la temporada baixa".

Així mateix, l’IMSERSO ha posat en relleu l’elevada acceptació que té aquest programa entre els pensionistes d’Espanya. Segons una enquesta realitzada pel mateix institut, i publicada el 2023, el 90,8% de les persones usuàries considera que és "molt bo" o "bo", i un 66,1% repeteix any rere any.