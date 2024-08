Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

On ara hi ha la vorera esquerra, segons es camina cap a l’ajuntament, del passeig Barrón Cegonyer, el Segonyé per als fragatins, començava des de l’Edat Mitjana la zona sud-est de l’extraradi del que avui és la capital del Baix Cinca, una àrea que va ser urbanitzada per primera vegada a començaments del segle passat, coincidint amb l’època de desenvolupament de les zones d’eixamplament dels nuclis urbans.

Imatge antiga del passeig Barrón Cegonyer de Fraga.SEGRE

Malgrat les successives transformacions que s’han anat produint en la via, que amb el pas del temps es convertiria en l’eix neuràlgic de la ciutat, aquesta ha mantingut diversos elements pràcticament immutables des que cadascun d’ells es va anar incorporant. Així passa amb l’actual passeig poblat d’arbres que va del carrer San Quintín a la plaça d’Espanya, on es troba l’ajuntament, amb l’edifici de l’església de San José o amb el monument a la dona fragatina, inaugurat el 23 d’abril de 1982 coincidint amb la celebració de Día de la Faldeta en homenatge a les dones de la ciutat, i que s’ha erigit en una de les senyes d’identitat cultural de la capital.

Obres a la plaça on s’erigeix el monument a la dona fragatina, un senya d’identitat de la ciutat.

Monument a la dona fragatina.Magdalena Altisent.

L’última incorporació a l’escena ha estat el Pou de Gel, una construcció del segle XVII la recuperació del qual va comportar un polèmic trasllat de l’estàtua de la Dona de Faldeta i que ara s’ha convertit en un dels principals atractius turístics de Fraga.

El recuperat Pou de Gel, excavat en el segle XVII, ha estat l’última incorporació al paisatge del Cegonyer fragatino.