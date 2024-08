Recuperar hores de son el cap de setmana redueix un 20% el risc de tenir malalties cardíaques

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Dormir més durant el cap de setmana per recuperar hores de son podria reduir el risc de malalties cardíaques fins en un 20%, segons un estudi que es presentarà al Congrés de la Societat Europea de Cardiologia (ESC).

L’estudi va analitzar els hàbits de son de 90.903 persones del Biobanc del Regne Unit (UK Biobank), dividint-los en quatre grups segons les hores de son que recuperaven els caps de setmana. Es va definir la "privació del son" com dormir menys de set hores per nit. Dels participants, 19.816 (21,8%) van ser classificats en aquesta categoria.

Al llarg d’un seguiment de gairebé 14 anys, els investigadors van trobar que els participants que dormien més durant el cap de setmana per recuperar el son perdut tenien un 19% menys de risc de desenvolupar malalties cardíaques, com la malaltia cardíaca isquèmica (ECI), la insuficiència cardíaca (IC) i l’accident cerebrovascular, en comparació amb aquells que no recuperaven el son. En el subgrup de persones amb privació diària de son, aquest percentatge de reducció del risc va assolir el 20%.

El coautor de l’estudi, Yanjun Song, de l’Hospital Fuwai a Pequín, va subratllar que la relació entre el son compensatori i el menor risc de malalties cardíaques és especialment evident en els qui dormen menys durant la setmana. El seu col·lega, Zechen Liu, va afegir que "els nostres descobriments suggereixen que les persones amb falta de son que aconsegueixen adormir més durant el cap de setmana poden reduir significativament el seu risc de malalties cardíaques".

Aquest estudi ressalta la importància del son en la prevenció de malalties cardíaques, especialment en una societat on la falta de son és cada vegada més comuna.