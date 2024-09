Les principals multes per conduir un patinet elèctric el 2024: regles i sancions a tenir en compte

Publicat per Redacció

En els últims anys, els patinets elèctrics s’han convertit en un mitjà de transport cada vegada més popular a moltes ciutats del món. El seu ús ha crescut exponencialment a causa de la comoditat i eficiència que ofereixen, especialment en àrees urbanes congestionades. Tanmateix, aquest auge també ha implicat un augment en les infraccions relacionades amb la seua conducció, la qual cosa ha portat les autoritats a implementar regulacions més estrictes per garantir la seguretat viària.

1. Circular per voreres o zones per als vianants: Multa de 200 euros

Un dels errors més comuns entre els conductors de patinets elèctrics és circular per voreres o zones destinades exclusivament a vianants. Les normatives de trànsit estableixen clarament que els patinets elèctrics han de circular per la calçada o, en el seu defecte, per carrils bici si estan disponibles. Conduir un patinet elèctric per la vorera no només posa en risc la seguretat dels vianants, sinó que també pot generar situacions de perill per al mateix conductor. Les autoritats han establert una multa de 200 euros per als qui cometin aquesta infracció.

2. No respectar els semàfors i senyals de circulació: Multa de 500 euros

Igual com qualsevol altre vehicle, els patinets elèctrics estan subjectes a les normatives de trànsit vigents. Això inclou respectar els semàfors, senyals d'stop, cedeixi el pas i altres senyals de circulació. Saltar-se un semàfor en roig o ignorar un senyal de circulació pot resultar en una multa considerable de fins 500 euros. Aquest tipus d’infracció és especialment greu perquè posa en risc tant la vida del conductor com la d’altres usuaris de la via.

3. Conduir sota els efectes de l’alcohol o drogues: Multa de fins 1.000 euros

Una de les sancions més severes per als conductors de patinets elèctrics és la relacionada amb el consum d’alcohol o drogues. Conduir sota els efectes d’aquestes substàncies és extremadament perillós i, per tant, està fortament penalitzat. Si un conductor és sorprès conduint un patinet elèctric amb una taxa d’alcoholèmia superior a la permesa, pot enfrontar-se a una multa de fins 1.000 euros. A més, si es detecta la presència de drogues en l’organisme, la sanció pot ser encara més gran.

4. Ús de dispositius mòbils mentre es condueix: Multa de 200 euros

L’ús de telèfons mòbils o altres dispositius electrònics mentre es condueix un patinet elèctric està estrictament prohibit. Aquest tipus de comportament distreu el conductor i augmenta considerablement el risc de tenir o causar un accident. Les autoritats han establert una multa de 200 euros per als qui siguin sorpresos utilitzant un dispositiu mòbil mentre condueixen.

5. No portar casc de protecció en menors d’edat: Multa de 200 euros

Encara que l’ús del casc no és obligatori per a tots els conductors de patinets elèctrics, sí que ho és per als menors de 16 anys. Aquesta mesura s’ha implementat per protegir els usuaris més joves, que són especialment vulnerables en cas d’accident. Els pares o tutors de menors que siguin sorpresos conduint sense casc poden rebre una multa de 200 euros.

6. Excés de velocitat: Multa de fins 500 euros

La velocitat màxima permesa per als patinets elèctrics varia segons la normativa de cada ciutat, però en general no ha de superar els 25 km/h. Conduir a una velocitat superior a la permesa és una infracció greu que pot resultar en una multa de fins 500 euros. A més, en cas d’accident, la responsabilitat del conductor s’agreuja si es demostra que estava circulant a una velocitat inadequada.

7. Transportar una altra persona al patinet: Multa de 100 euros

Els patinets elèctrics estan dissenyats per ser utilitzats per una sola persona. Transportar a un passatger addicional, encara que sigui un nen, està prohibit i pot resultar en una multa de 100 euros. Aquesta norma busca evitar accidents que puguin derivar-se de la sobrecàrrega del vehicle o de la pèrdua de control per part del conductor.

En conclusió, l’ús de patinets elèctrics comporta una sèrie de responsabilitats que han de ser preses seriosament. Les multes establertes per les autoritats busquen garantir que tots els usuaris de la via puguin conviure de manera segura i respectuosa. Per això, és fonamental que els conductors de patinets elèctrics estiguin al corrent de les normatives vigents i les compleixin rigorosament per evitar sancions i, sobretot, per prevenir accidents.