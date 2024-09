Sanitat notifica 1.386 morts atribuïbles a les altes temperatures a l’agost, 615 més que al juliol

Publicat per europa press

Espanya ha notificat un total de 1.386 morts atribuïbles a l’excés de temperatures a l’agost, 615 més que el juliol, quan se’n van registrar 771, segons estima l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que pertany al Ministeri de Sanitat.

Aquesta xifra suposa un increment del 3 per cent respecte a agost de 2023, quan es van registrar un total de 1.345 morts per aquesta causa. En suma, en el que va de 2024 s’han registrat 3.148 morts per altes temperatures, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària per totes les causes (MoMo).

A l’espera del tancament del període estival, és possible que aquest estiu superi les 3.009 morts assolides durant l’esmentada estació el 2023. De fet, per al 22 d’agost, la xifra de morts ja era superior que la del mateix període de l’any passat amb 906 morts (+47%).

Així, les xifres més dramàtiques s’han registrat en els primers 15 dies d’agost. La pitjor setmana aquest mes i del que va d’estiu ha estat la que va començar el 29 de juliol, quan es van registrar un total de 611 morts en només set dies. Una altra setmana tràgica va ser la del 12 d’agost, en la que es van registrar un total de 504 morts, seguida per la que es va iniciar el 5 d’agost, amb 433 defuncions.

Per sexes, s’han registrat un total de 810 morts per excés de calor en dones i 577 en homes. Per grups d’edat, el major nombre de morts s’ha donat en els majors de 65 anys, amb 1.339 morts.

Les CCAA més afectades el mes d’agost han estat Catalunya (274 morts) i Madrid (251). En ordre descendent, li segueixen Castella i Lleó (175), Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana (126 ambdues), Galícia (96), Aragó (82), Andalusia (76), País Basc (44), Extremadura (34), Astúries (30), Navarra i La Rioja (22), Balears (19), Cantàbria (5), Múrcia (2), Canàries i Ceuta (1). A Melilla no s’ha registrat cap mort per les altes temperatures.

El Ministeri de Sanitat recorda la importància de prevenir i mitigar els efectes negatius que la calor excessiva pot tenir sobre la salut de la ciutadania, especialment en els grups de risc o més vulnerables, com persones grans, dones gestants, menors i persones amb malalties cròniques, així com en aquells col·lectius que exerceixen la seua feina o fan esforços a l’aire lliure