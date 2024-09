Bizum per a l'orgue de la Catedral de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Catedral de Lleida ha posat en marxa una campanya de donatius populars perquè les persones que ho desitgin puguin oferir aportacions per finançar els costos de trasllat i muntatge del nou orgue de la catedral, que s’inaugurarà per Sant Miquel, el 29 de setembre vinent, amb un concert en el marc del Festival d’Orgues de Ponent i del Pirineu (vegeu el desglossament). Com ja va informar SEGRE el mes de maig passat, aquest instrument, de segona mà, ha estat cedit per la fundació educativa Ueno Gakuen de Tòquio i, encara que va arribar a Lleida a cost zero, se n’ha hagut d’assumir el trasllat –amb vaixell i per carretera en tres tràilers–, la complexa instal·lació i l’harmonització a càrrec d’un especialista, la qual cosa ha suposat unes despeses que s’atansen al mig milió d’euros, assumit per l’ajuntament de la Catedral, amb la col·laboració de diverses institucions públiques i entitats i empreses privades.

Per això, i després que diverses persones hagin manifestat la voluntat de poder ajudar econòmicament, ara s’ha obert aquesta possibilitat, ja sigui a través de Bizum o d’un ingrés en un compte corrent. Així, els interessats poden efectuar el seu donatiu a través de Bizum al número 09886, o bé amb un ingrés al compte ES56 0081 0455 9800 0140 8344. Des de l’ajuntament lleidatà recorden que, d’acord amb la llei de mecenatge, les donacions de fins a 250 euros poden beneficiar-se d’exempcions fiscals de fins al 80% de l’import en la pròxima declaració de l’impost sobre la renda.

Per tramitar els pertinents certificats, els donants podran facilitar les seues dades a la pàgina web del bisbat o, personalment, a la consergeria del Palau Episcopal de Lleida.La benedicció i inauguració de l’orgue, que ha passat per un exigent procés d’afinació i harmonització durant aquest estiu, se celebrarà el 29 de setembre amb un concert a les 19.00 hores a càrrec de l’organista Miquel González, que interpretarà un programa musical amb peces de Joan Baptista Cabanilles, François Couperin, Johann Sebastian Bach, Magí Pontí, Alexandre Guilmant i Felix Mendelsshon-Barholdy.

El Festival Orgues de Ponent, amb setze concerts en quinze localitats

El 26 Festival Orgues de Ponent i del Pirineu comptarà aquest any amb setze concerts en quinze localitats lleidatanes. Arrancarà aquest diumenge a l’església de Verdú (12.30 h) amb la soprano Laura Martínez Boj, acompanyada a l’orgue per Miquel González, impulsor i coordinador d’un certamen que es desenvoluparà fins a finals de desembre. Entre els recitals, cal destacar el que oferirà el monjo de Montserrat Jordi-Agustí Piqué el 15 de setembre a la Catedral de Solsona, o el de la mezzosoprano andorrana Maria Soler Vidal i l’organista Jordi Vergés a Sant Domènec de la Seu d’Urgell (7 de desembre). Pax-Cor de Cambra (Sabadell) cantarà a l’església de Sant Llorenç de Lleida (27 de setembre) i a la basílica de Tremp (29 de setembre) amb Jonatan Carbó a l’orgue; i el Cor Auditexaudi (Barcelona), especialista en música gregoriana, actuarà al monestir de les Avellanes (13 d’octubre) juntament amb l’organista Lorien Santana.