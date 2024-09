Els judicis per la mort de Matthew Perry començaran a l’octubre i el novembre d’aquest any i març de 2025

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Matthew Perry, cèlebre per donar vida a Chandler Bing en la icònica sèrie Friends, va morir el 28 d’octubre de l’any passat als 54 anys. Segons van revelar les investigacions, l’actor va morir ofegat al seu jacuzzi després de patir els efectes aguts de la ketamina. Perry s’estava tractant mèdicament amb l’esmentada substància, però la quantitat trobada en el seu organisme superava amb escreix els llindars prescrits pels facultatius. Cinc persones han estat imputades per facilitar-li la droga a l’intèrpret i ja ha estat fixada la data del judici de dos d’elles.

Segons apunta Variety, la jutgessa del districte Sherilyn Peace Garnett ha fixat el judici de Jasveen Sangha, coneguda com 'la Reina de la Ketamina' i el Dr. Salvador Plasencia per al 4 de març de 2025. Coneixedor de l’historial d’addicció de Perry, Plasencia es va assabentar que l’intèrpret estava interessat en obtenir ketamina i va escriure un missatge que deixava clares les seues intencions d’aprofitar-se’n. "Em pregunto quant pagarà aquest imbècil", resava el text. Per la seua part, Sangha va ser la venedora del lot de droga que va acabar amb la vida de l’actor.

"Si és declarada culpable de tots els càrrecs, Sangha s’enfrontaria a una sentència mínima de 10 anys en una presó federal i a una sentència màxima de cadena perpètua. Plasencia s’enfrontaria a fins 10 anys de presó federal per cada càrrec relacionat amb la ketamina i fins 20 anys de presó federal per cada càrrec de falsificació de registres", ha declarat el fiscal Martin Estrada en un comunicat.

De moment, els dos imputats esmentats es declaren innocents. No és el cas de Kenneth Iwamasa, assistent personal de Perry, qui es va declarar culpable de "conspirar per aconseguir" la ketamina i va reconèixer haver-li injectat "en múltiples" ocasions la substància el dia que va morir, segons va fer públic el Departament de Justícia. La vista d’Iwamasa davant de la jutgessa Garnett està programada per al 6 de novembre.

Juntament amb Plasencia, Sangha i Iwamasa, els altres imputats per la mort de Perry són Erik Fleming, que es van declarar culpables dels càrrecs i la vista dels quals és el proper 30 d’octubre i el metge Mark Chávez, que va admetre haver venut ketamina a Plasencia i compareixerà davant de la jutgessa federal el 2 d’octubre.

"Aquests acusats es van aprofitar dels problemes d’addicció del Sr. Perry per enriquir-se. Sabien que el que feien estava malament. Sabien que el que feien suposava un gran perill per al Sr. Perry, però ho van fer de tota manera. Al final, aquests acusats estaven més interessats en lucrar-se a costa del Sr. Perry que en preocupar-se pel seu benestar", va declarar Estrada.