Cursa nocturna a la Seu Vella en una altra edició de l'Algoritmo

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Esport, música i patrimoni uniran forces en la cinquena edició del festival de música electrònica Algoritmo, la tercera d’aquest any, que com a novetat s’uneix a West Runners per oferir a la ciutadania poder participar a una carrera nocturna a l’interior de la Seu Vella. Segons explica Ignasi Amor, cofundador d’Algoritmo, aquest any s’han afegit a West Runners Project per atansar encara més l’emblemàtic monument a la ciutadania. Així, el divendres 20 de setembre organitzen, amb el suport de Plusfresc, la Seu Vella Night Race, que constarà d’una caminada familiar amb un recorregut de 3,4 quilòmetres, i una cursa nocturna, de 5,4 quilòmetres. En ambdós casos, els participants passaran per l’interior del monument, concretament pel claustre, en una iniciativa que no es duia a terme des d’abans de la pandèmia, el 2019.

Així mateix, des de l’organització van destacar a aquest diari que tot el recaptat en la caminada es destinarà al Banc dels Aliments de Lleida. Aquesta començarà a les 19.30 hores i, a partir de les 21.00 hores, es farà la cursa nocturna a l’entorn del Turó de la Seu Vella.Així doncs, una activitat que servirà com a preàmbul a una nova edició del festival Algoritmo, que tornarà a omplir de música electrònica la Seu Vella amb algunes novetats. Segons Amor, en l’edició d’aquest any entre els artistes que configuren el cartell es troba la DJ londinenca Lulah Francs, de la qual va destacar que ha participat en diversos festivals internacionals. Així mateix, va assegurar que també comptaran amb el barceloní Marc Piñol, referent en la música electrònica, i amb l’artista resident Srxmas.També hi haurà parades de joves emprenedors que han participat al Mercat de les Idees per “promocionar el talent jove i local”. Una cita que s’emmarca en l’Obert del Centre Històric, que aquest any arribarà a la 15a edició. “Algoritmo serà un valor afegit més a les activitats que s’oferiran aquell cap de setmana”, va destacar Amor. El certamen, que presentarà avui la nova edició en un acte a la Seu Vella, fa balanç d’un any sencer en què ha atret 12.000 persones amb un retorn econòmic que supera el mig milió d’euros, segons l’organització. L’objectiu és impulsar el patrimoni de la ciutat amb una oferta cultural de qualitat i el talent local amb la participació d’empreses i artistes de proximitat.