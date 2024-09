Arranca la primera caminada espacial privada de la història

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Un dels astronautes de la missió Polaris Dawn, el multimilionari Jared Isaacman, acaba d’emprendre la primera caminada espacial privada de la història al sortir amb èxit de la càpsula Dragon de Space X, situada a 700 quilòmetres (435 milles) de la Terra, a les 6.52 hores de la costa Est dels Estats Units (10.52 GMT).

Després d'una mica més de quaranta minuts de preparacions finals, la comporta de la nau s’ha obert i ha sortit d’ella el comandant Isaacman, enfundat en un dels vestits de la companyia d’Elon Musk que es proven en aquesta missió, en la qual per primera vegada un astronauta no pertanyent a una agència espacial governamental camina per l’espai.

Si tot va bé, ben aviat se sumarà a ell Sarah Gillis, enginyera de Space X, i està previst que ambdós facin torns de 15 minuts durant dos hores, mentre els altres dos tripulants, Anna Menon, enginyera principal d’operacions i oficial mèdica de vol, i el pilot Scott Poteet, els assisteixen des de la nau.

La missió Polaris Dawn, que va es va enlairar dimarts des de Cap Canaveral (Florida), va superar ahir dimecres els 1.400 quilòmetres de distància de la Terra, el viatge tripulat més llunyà des de les missions Apol·lo fa més de 50 anys.