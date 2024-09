Complement de maternitat a una lleidatana per la seua filla morta després de nàixer

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Sentència pionera del Jutjat Social 1 de Lleida en què obliga la Seguretat Social a pagar el complement de maternitat a una lleidatana ara jubilada per una filla que va morir poques hores després de nàixer. Una sentència que és el primer reconeixement oficial que té la demandant d’aquest fill, que no va poder inscriure al Registre Civil al morir abans de les 24 hores després del naixement. La demandant va sol·licitar la pensió de jubilació l’any passat i amb ella el complement de maternitat per haver tingut 4 fills. Tanmateix, l’Institut Nacional de la Seguretat Social només li va reconèixer el complement per tres fills al considerar que la primera, nascuda el 1981, era “un fetus i una criatura abortiva” que va sobreviure unes hores però no va arribar al dia després de nàixer.

La dona va presentar una demanda, representada per l’advocada Raquel Domingo Martínez, especialista en Dret Laboral i de la Seguretat Social, de Teixidó Associats, al·legant la reforma del Codi Civil, en vigor des del 2011, l’article 30 del qual estableix que “la personalitat s’adquireix al moment del naixement amb vida, una vegada produït el despreniment total del si matern”. La demanda defensava que, malgrat que la modificació d’aquest article és posterior al naixement de la nena, és anterior a la pensió de jubilació, i, per tant, té dret al complement.“La injustícia ha estat reparada per la sentència guanyada, que reconeix que aquesta filla va nàixer viva, no és un avortament, i s’ha d’aplicar la nova redacció de l’article 30 del Codi Civil als efectes de la pensió de jubilació”, va destacar a aquest diari la lletrada. Una sentència que establirà jurisprudència, segons Domingo, ja que les dones i homes que han viscut aquesta situació podrien reclamar que se’ls tingui en compte el complement de la pensió de jubilació.S’ha de recordar que el 2019 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va concedir el complement de maternitat a una jubilada a qui la Seguretat Social havia denegat aquest plus al no considerar-la mare després que les seues dos filles haguessin mort durant el part. En aquest cas també va tenir en compte el nou article del Codi Civil.