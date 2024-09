Donació pionera a l'Arnau: l'hospital porta a terme amb èxit la primera extracció d'un cor en asistòlia controlada

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha portat a terme la primera donació de cor en asistòlia controlada (en la qual el pacient mor per aturada cardíaca). Una fita pionera tenint en compte que aquest tipus de procediments fins ara estaven limitats als centres amb cirurgia cardíaca. Aquest tipus de donació ha anat en augment els últims anys fins a arribar al 56% a Catalunya el 2023, i al 58% en el cas de Lleida.

Així, la coordinadora de Trasplantaments de l’Arnau, Mariona Badia, va explicar que “la donació en asistòlia controlada és un procés en el qual el donant mor per parada cardiorespiratòria però immediatament després es reinicia el flux sanguini per evitar el deteriorament dels òrgans mitjançant un dispositiu extracorpori que aporta oxigen a aquells potencialment trasplantables”. La incorporació d’aquests sistemes ha permès augmentar el número i el tipus d’òrgans per al trasplantament, com és el cas del fetge i els pulmons. Tanmateix, requereix una infraestructura complexa que ha condicionat que la donació del cor en asistòlia controlada quedés limitada als centres amb cirurgia cardíaca. “Els últims mesos, gràcies a la col·laboració entre hospitals, s’ha pogut fer arribar la donació cardíaca a centres com l’Arnau sense cirurgia d’aquest tipus”, va destacar Badia.

Així mateix, va afegir que “la planificació prèvia entre els coordinadors de trasplantaments del nostre hospital i el de Bellvitge, sota la direcció de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), per disposar de tot l’equipament material i professional necessaris i la valuosa participació dels professionals de la Unitat de Crítics i de Quiròfan ha facilitat el desenvolupament de la cirurgia de donació i ha permès que el cor aturat tornés a bategar al seu receptor”.

El centre lleidatà aconsegueix 6 donants fins al juny, 4 més que el 2023

L’hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha aconseguit el primer semestre d’aquest any sis donants vàlids d’òrgans, una xifra que es dispara respecte al mateix període de l’any passat, quan van ser dos, segons les dades proporcionades a aquest diari per l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).El 2023, el centre lleidatà va registrar un total de 12 donants d’òrgans, tres menys que el 2022. D’altra banda, un total de 79 lleidatans es van sotmetre a un trasplantament d’òrgans durant l’any passat, una xifra que va augmentar respecte al 2022, quan van ser 72.

Mentrestant, segons el balanç provisional del primer semestre de l’any, 39 lleidatans han estat perceptors d’un òrgan, tres menys que en el mateix període de l’any passat. Del total, 30 van ser de ronyó, 4 de fetge, 2 de cor, 2 de pulmó i un de pàncrees. Segons les dades de l’OCATT, a 30 de juny del 2024, 87 lleidatans es trobaven en llista d’espera per rebre un trasplantament d’òrgans, una xifra que es dispara i que suposa un 52,6% més respecte al primer semestre del 2023, quan eren 57. Dels pacients que esperen un trasplantament, la majoria esperen un ronyó, amb 78; 5, un pulmó; 2, un fetge, i 2, un cor.

En el conjunt de Catalunya, en els sis primers mesos de l’any 745 persones han estat trasplantades, 11 més que en el mateix període del 2023. A 30 de juny, hi havia 1.315 persones en llista d’espera, un 12% més respecte al juny de l’any passat. Els professionals defensen la necessitat d’abordar la donació en família per expressar la voluntat en cas de voler ser donants i facilitar així la decisió.