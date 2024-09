Aquests són els consells de Protecció de Dades sobre ús de mòbils a l’escola

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat unes orientacions sobre l’ús de dispositius mòbils en l’ensenyament infantil, primari i secundari en les quals desaconsella l’ús de mòbils i altres dispositius digitals quan el final pedagògic es pugui aconseguir amb qualsevol altre recurs.

Actualment l’ús de mòbils i tauletes en els centres educatius és freqüent i el seu maneig implica tractar grans volums de dades personals que s’allotgen al núvol per part de tercers més enllà del propi centre o autoritat educativa, recorda l’AEPD en una nota de premsa. Aquests dispositius poden recopilar nombroses dades de l’alumnat, com identificadors de dispositius, comptes d’usuari, geolocalització, hàbits d’ús, etc., una informació que pot ser tractada amb propòsits diferents de la funció educativa i vulnerar els drets i llibertats dels menors.

Perquè el tractament d’aquestes dades compleixi la normativa vigent de protecció de dades, l’AEPD ha publicat unes orientacions l’ús de dispositius digitals mòbils en l’ensenyament, que està disponible al seu web (www.aepd.es) i que pretén ajudar les autoritats, centres educatius, docents i famílies a protegir els drets i llibertats dels menors.

L’Agència desaconsella l’ús de telèfons intel·ligents i altres dispositius digitals mòbils en els centres educatius si la finalitat pedagògica es pot aconseguir amb qualsevol altre recurs i recorda que per complir la legislació de protecció de dades, el tractaments de dades en l’educació ha de seguir principis d’"idoneïtat, necessitat i proporcionalitat".

A més, recorda que l’ús de telèfons intel·ligents i altres dispositius digitals a l’escola pot generar tractaments de dades que afectin greument els seus drets i llibertats, com el seu dret a la no-discriminació i a l’educació; a la vida privada i familiar; a la integritat física i psíquica del menor, i a la protecció de les seues dades personals, a més d’al seu desenvolupament integral com a persones, adverteix l’AEPD. Finalment, l’AEPD avisa que les dades que siguin obtingudes amb finalitats il·lícites, a més de responsabilitat administrativa per infracció de la normativa de protecció de dades, poden donar lloc a responsabilitat per danys i perjudicis de la qual podrien ser responsables solidaris els centres educatius i les Administracions.