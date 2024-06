Aprovada la llei de protecció digital del menor, amb allunyament online, test pediàtrics i control dels pares

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts 4 de juny en primera lectura l’avantprojecte de llei per a la protecció de menors en entorns digitals, que inclou ordres d’allunyament virtual, test pediàtrics per detectar usos inadequats, penes per la difusió i creació amb intel·ligència artificial de contingut sexual o vexatori, així com la imposició obligatòria i gratuïta de controls dels pares a tots els dispositius digitals i etiquetatge informatiu, entre altres mesures.

La portaveu del govern espanyol i ministra d’educació, Pilar Alegría, ha destacat que es tracta d’una llei que apel·la i que respon a una "inquietud" que ha dit que comparteix "la pràctica totalitat de la ciutadania d’aquest país".

El text ha estat presentat en la roda de premsa posterior al Consell pel ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que ha assenyalat que la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha presentat de forma paral·lela un informe de diagnòstic sobre la qüestió.

En l’avantprojecte intervenen també altres departaments, com a Presidència i Justícia i Transició Digital, que aquest últim es troba elaborant un sistema de verificació de l’edat, que tindrà el seu propi marc jurídic i que està previst que estigui definit en els propers mesos.

La norma inclou l’obligació d’incorporar de fàbrica el control dels pares a tots els mòbils, tauletes, ordinadors i televisions intel·ligents. Està previst que aquest sistema aparegui per defecte a tots els dispositius i que es pugui configurar una vegada encès.

Així mateix, Bolaños ha precisat que, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, els poders públics estaran obligats a fer campanyes de sensibilització sobre els drets dels menors en l’àmbit digital i els riscos associats a l’entorn digital.

Test en revisions pediàtriques per identificar usos inadequats

A més, afegeix revisions pediàtriques, on es realitzaran test per identificar si els menors estan fent un ús inadequat dels dispositius electrònics.

L’avantprojecte també recull penes per combatre les ultrafalsificacions, per la difusió i creació amb intel·ligència artificial de contingut sexual o vexatori. Així mateix, inclou la modificació de l’article 39 del Codi Penal per incloure ordres d’allunyament virtual per als qui cometin delictes en espais digitals.

En aquesta línia, Bolaños ha indicat que també tipifica com a delicte el 'grooming' o l’engany online a menors. En aquest sentit, ha assenyalat que es tracta de la falsificació de l’edat, el gènere, o alguna característica personal per entaular contacte amb un menor i acabar cometent un delicte contra la llibertat sexual de menors a Espanya.

Igualment, el ministre ha assenyalat que l’avantprojecte també afegeix que les plataformes d’intercanvi de vídeos estaran obligades a tenir un enllaç directe al canal de denúncies i als sistemes de control dels pares.

A més, Bolaños ha agregat que la norma prohibeix l’accés dels menors a les caixes botí o de recompensa als videojocs. "Són mecanismes de recompensa que en ocasions costen diners, sobretot en videojocs i en un altre tipus de sistemes o de plataformes digitals", ha explicat.

Eleva a 16 anys el consentiment de dades en xarxes socials?

La norma també eleva de 14 a 16 anys l’edat per prestar el consentiment en el tractament de les dades de caràcter personal per a l’accés a xarxes socials.

D’altra banda, la regulació consolida els drets dels menors d’edat en l’entorn digital, a través de l’article 2, que estableix que "tenen dret a rebre informació suficient i necessària en una forma i llenguatge apropiat segons l’edat sobre l’ús de les tecnologies, així com dels seus drets i dels riscos associats l’entorn digital".

Entre les mesures que contempla hi ha el desenvolupament d’una Estratègia nacional per a la protecció de la infància i la joventut en els entorns digitals, que, segons ha avançat Bolaños, estarà aprovada al final de l’estiu i es revisarà cada tres anys. Aquesta la liderarà el Ministeri de Joventut i Infància i es basarà en l’informe del grup de 50 expertes i experts format recentment per aquest departament.

Etiquetatge de continguts

D’altra banda, la norma inclou l’etiquetatge dels continguts digitals, amb llenguatge accessible, on s’afegiran advertències si aquest no és apte per a menors d’edat. Igualment, en l’àmbit educatiu, recull un pla d’alfabetització digital, amb mecanismes concrets que donin als menors eines i autonomia amb els dispositius tecnològics per combatre falòrnies. Es realitzarà en assignatures de primària i secundària.

"Aquesta llei el que fa és intentar també facilitar que aquestes famílies tinguin més tranquil·litat i que els menors no es vegin sotmesos als riscos que avui porta navegar per Internet o participar en xarxes socials", ha subratllat Bolaños.

Fonts del Govern han apuntat que l’avantprojecte de llei va acompanyat per un diagnòstic sobre l’impacte dels entorns digitals en menors d’edat realitzat pel Ministeri de Joventut i Infància, amb les primeres aportacions del grup de 50 experts.

L’informe dels experts, el 20 de juny

Igualment, han explicat que aquest comitè presentarà el seu informe el 20 de juny en el plenari i de forma pública posteriorment, per a l’elaboració de l’Estratègia, que tindrà mesures amb un abast temporal major.

El Ministeri va anunciar al desembre la creació d’aquest grup d’experts per realitzar un diagnòstic i plantejar un pla d’acció per protegir els menors de l’exposició als mòbils i a les pantalles en general.

El diagnòstic que acompanya l’avantprojecte es troba que l’edat mitjana de tenir el primer mòbil és de 10,96 anys (11 anys), segons l’informe 'Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats’, elaborat el 2021 per l’Unicef.

Segons aquest mateix estudi, el 94,8% dels adolescents disposa d’un telèfon mòbil amb Internet i un 90,8% es connecta tots o gairebé tots els dies. Així mateix, gairebé el 49,6% dels adolescents utilitza Internet més de 5 hores al dia els caps de setmana i un 31,6% fa aquest mateix ús entre setmana. A més, el 98,5% d’adolescents està registrat en alguna xarxa social i fins un 83,5% ho està en tres o més de tres.

D’altra banda, els principals usos que fan els joves de l’entorn digital són per comunicar-se (84,1%), buscar informació (83,6%) i lleure digital (79,9%), segons l’estudi 'Consumir, crear, jugar. Panoràmica del lleure digital de la joventut’, de Fad Joventut.

Per la seua part, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana en el seu Pla d’Acció 2013-2030 reorganitzar els entorns que influeixen en la salut mental.