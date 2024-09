View this post on Instagram

La cantant colombiana Shakira no va ser gravada sense permís sota la faldilla per un admirador quan dissabte passat ballava sensualment en una passarel·la del club LIV Miami, sinó que ho feia un membre del seu equip, segons apunten coneixedors d’un fet que es va fer viral a les xarxes.

"El dissabte 14 de setembre la súperestrella mundial Shakira va encendre la nit (...) movent els seus malucs mentre interpretava algun dels seus èxits (....) I encara que s’ha generat un rumor sobre un fan que estava filmant sota la seua faldilla, el cert és que qui estava gravant era un membre del seu mateix equip per enregistrar contingut sobre la seua presentació a la reconeguda discoteca", assenyala Sofia Bukele, directora d’Hispanic and Latam Media Relations, en un comunicat.

Bukele va afegir que després del que alguns mitjans van qualificar com "un moment incòmode", "la colombiana va demanar als seus fans que deixessin els seus telèfons perquè gaudissin el moment amb ella i estiguessin presents per disfrutar d’una nit inoblidable".

Després que li demanés de paraula i amb gràfics gestos a qui estava filmant el seu ball que no captés imatges per sota del seu vestit mini de color "nude", la cantant va baixar de la passarel·la on va delectar el públic amb el seu cèlebre moviment de malucs, segons es veu en el vídeo del moment.

Les també cantants Danna Paola, Anitta i Lele Pons, i la model Winnie Harlow es van unir a ella i van continuar animant la cabina del DJ fins altes hores de la matinada. El xicot de Winnie Harlow, Kyle Kuzma, i el raper French Montana també van posar de la seua part des d’una taula per alegrar la festa, diu el comunicat.