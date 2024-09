El TEDH condemna Espanya per obligar una testimoni de Jehovà a rebre una transfusió de sang

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per obligar una testimoni de Jehovà a rebre una transfusió de sang en contra de la seva voluntat. La sala gran del TEDH ha sentenciat aquest dimarts en el cas Pindo Mulla contra Espanya que l'Estat va vulnerar el dret a la vida privada i a la llibertat religiosa d'una pacient per ignorar la seva negativa a rebre transfusions de sang en una intervenció quirúrgica. En concret, el tribunal amb seu a Estrasburg considera que la presa de decisions sobre la transfusió de sang no va mostrar "prou respecte per la seva autonomia" a l'hora d'exercir una creença religiosa. Espanya haurà d'indemnitzar a l'afectada amb 26.000 euros, tal com ordena el TEDH.