Un nou estudi corrobora l’origen de la covid en un mercat xinès de peix

Un nou estudi, en el qual han participat investigadors de diversos països, ha corroborat que l’origen del coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la pandèmia per covid, se situa en el mercat de peix de Huanan, a la Xina.

Ho han comprovat científics de diversos països, coordinats pel Centre Nacional d’Investigació Científica de França (CNRS) i la Universitat d’Arizona (Estats Units), i els resultats d’aquest treball col·laboratiu s’han publicat a la revista científica Cell.

El treball proporciona una llista de les espècies de fauna silvestre presents al mercat del que molt probablement va sorgir el SARS-CoV-2, el virus responsable de la pandèmia Covid-19, a finals de 2019, informa l’extracte que han facilitat a la revista els centres d’investigació.

L’estudi es basa en una nova anàlisi de les dades publicades pel Centre Xinès per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC), unes dades que procedeixen de més de 800 mostres recollides al mercat a l’engròs de marisc de Huanan i els seus voltants a partir de l’1 de gener de 2020, i de genomes vírics notificats dels primers pacients de covid.

El volum de dades recopilades més important

Els investigadors mantenen que es tracta d’un dels conjunts de dades més importants que hi hagi sobre l’origen de la pandèmia, i que els nous resultats apuntalin la idea que els animals infectats es van introduir al mercat a mediats o finals de novembre de 2019, fet que va desencadenar la pandèmia.

L’1 de gener de 2020, després que es retiressin els animals i tot just unes hores després que es tanqués el mercat, els investigadors del CDC xinès van anar al mercat a recollir mostres.

Els investigadors van prendre mostres del terra, les parets i altres superfícies de les parades; van tornar dies després per centrar-se en les superfícies de les parades de venda d’animals salvatges, com una gàbia i els carros utilitzats per traslladar els animals, i també van recollir mostres dels desaigües i les clavegueres.

L’equip xinès va dur a terme la seqüenciació de les mostres per obtenir totes les seqüències d’ARN (i que també pot captar l’ADN) de tots els organismes presents a les mostres: virus, bacteris, plantes, animals i éssers humans.

Els investigadors del CDC van publicar les seues dades i resultats el 2023 a la revista Nature, però han assenyalat ara a Cell que aquell article deixava sense resoldre les identitats exactes de les espècies animals trobades en les dades que podrien representar hostes intermedis plausibles, encara que aquelles dades de la seua seqüenciació van quedar en reposadors públics i oberts.

Virus en "gossos os rentador" i "gats civeta"

Segons l’última anàlisi d’aquestes dades, el virus del SRAS-CoV-2 era present en algunes de les mateixes parades que els animals salvatges que es venien al mercat, inclosos "gossos os rentador" (petits animals semblants a guineus amb marques similars a les dels ossos rentadors) i "gats civeta" (petits mamífers carnívors emparentats amb mangostes i hienes).

En alguns casos, fins i tot es va trobar material genètic del virus del SARS-CoV-2 i d’aquests animals als mateixos hisops.

Moltes de les espècies animals clau havien estat eliminades abans que arribessin els equips xinesos d’investigació, segons reflecteix l’article publicat a Cell, per la qual cosa no existeixen proves directes que els animals estiguessin infectats.

Es tracta del mateix tipus d’animals que van facilitar la propagació del coronavirus del SARS als humans el 2002, mantenen els investigadors, que han alertat que això és el més arriscat que es pot fer: "agafar animals salvatges atapeïts de virus i després jugar amb foc posant-los en contacte amb éssers humans que viuen al cor de les grans ciutats, la densitat de població de les quals facilita l’arrelament d’aquests virus."

Amenaces per a la seguretat i la salut mundial

El nou estudi va trobar una breu llista d’espècies animals del mercat d’animals silvestres trobades a les mostres virals o a prop d’elles que podrien representar els hostes intermediaris més probables del SARS-CoV-2.

Hi figuren el "gos os rentador comú", una espècie susceptible al SARS-CoV-2 i que va portar el SARS-CoV el 2003, i que va resultar ser l’animal genèticament més abundant en les mostres de les parades d’animals salvatges del mercat.

En una parada també es va trobar material genètic del coronavirus en "civetes de palma", que també es van associar amb el brot anterior de SARS-CoV; i en altres espècies, com la "rata de bambú" i els porcs espins malais, també es van trobar en mostres positives per al SARS-CoV-2, a més d’en "multitud d’altres espècies".

Els investigadors han subratllat la importància de comprendre els orígens de la pandèmia de Covid-19, sobretot en vista d’altres propagacions recents, com la del virus de la grip aviària en el bestiar als Estats Units.

I han incidit que hi ha hagut molta desinformació sobre on es va originar el SARS-CoV-2, i que revelar aquest origen és molt important perquè afecta la seguretat i la salut pública a tot el món.

Els investigadors han advertit que, des que va començar la pandèmia fa més de quatre anys, encara que s’ha prestat més atenció a la seguretat als laboratoris, "no s’ha fet gaire per disminuir la possibilitat que torni a produir-se un escenari zoonòtic com aquest".