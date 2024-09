Demostren l'arribada dels primers 'Homo sapiens' al Pallars fa 25.000 anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una campanya d’excavació de l’Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social (Iphes) ha demostrat que els primers Homo sapiens al Pallars Jussà van arribar fa 25.000 anys. Durant la campanya, que es va portar a terme de l’1 al 9 de setembre a la Cova dels Tritons de Senterada, es van recuperar eines lítiques que “proven les visites d’aquests humans al Pallars Jussà” fa 25.000 anys, durant el paleolític superior. Fins ara, les dades existents “feien pensar que els primers sapiens que es van aventurar pel Pirineu ho van fer després del període de màxim fred del final del plistocè”, fa uns 20.000 anys.

Segons explica la investigadora de l’IPHES-A PROP i codirectora de les excavacions Maite Arilla, en els treballs es van trobar un nivell amb indústria lítica feta amb pedres locals, “clarament associable als moments dels primers Homo sapiens a Europa”.

La Cova dels Tritons era un lloc utilitzat per lleopards com a refugi i pels ossos com a indret d’hibernació, però les troballes demostren que es “trenca aquesta dinàmica” amb les visites curtes i ocasionals d’alguns grups d’Homo sapiens, que demostren la presència d’una població que estava ben establerta a la zona. La codirectora del jaciment, Ruth Blasco, va explicar en un comunicat que fins ara sabien que els pobladors més antics del Pallars havien estat els neandertals, malgrat que “no queda clar que aquest poblament fos continu en el temps, sinó que molt probablement va estar marcat per fluxos i refluxos per les variacions climàtiques del quaternari”. La Cova dels Tritons es va començar a excavar l’any 2016 per l’Iphes i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.