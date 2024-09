Unes Festes de la Tardor blindades

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida es prepara per celebrar del 27 al 30 de setembre unes Festes de la Tardor que reforçaran la seguretat i tornaran a apostar pel talent lleidatà. L’alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, acompanyat del regidor Xavi Blanco, va presentar ahir la programació festiva, que durant quatre dies omplirà el Barri Antic amb més d’un centenar d’activitats per a totes les edats. Larrosa va defensar un model de govern que prioritza el talent local, mentre va destacar que les festes “són una gran plataforma de projecció de la creativitat al territori”.

Es va referir així a les crítiques per la falta de grups de música més comercials, recordant que “totes les propostes són gratuïtes i aquest continuarà sent el nostre model”. El paer en cap també va posar èmfasi en el reforç de la seguretat per garantir una celebració pacífica i cívica. “Hi haurà un dispositiu extraordinari de seguretat com no s’ha fet mai a la ciutat, amb itineraris d’entrada i sortida delimitats i sensors”, va explicar Larrosa, qui va detallar que cada vespre hi haurà un centenar d’agents de policia patrullant, a més del mateix nombre d’agents de paisà i vigilants d’una empresa de seguretat privada. “No volem violència de cap tipus i, en cas que es produeixi, hem de tenir la capacitat d’actuar immediatament”, va assegurar l’alcalde.

La tradició i la música seran els ingredients principals de les festes, que arrancaran divendres amb la lectura del pregó a càrrec del xef Gonzalo Ferreruela a la plaça de la Paeria (19.00 hores). Entre les activitats de cultura popular destaca també el tradicional seguici pel carrer Major, la diada castellera, la Nit de Foc o el concert de la Banda Municipal, que tindrà lloc divendres a les 19.30 hores a la plaça Sant Joan. Així mateix, els principals escenaris musicals estaran ubicats a la plaça del Dipòsit (que per primera vegada estarà totalment coberta), la pista al costat de la Panera i la fossa de la Seu Vella. Alguns dels grups convidats són Pardaos, La Violeta, Claquera, La Tremenda, Sexenni, Sound de Secà o Gossos. Aquest últim grup actuarà divendres a l’Auditori Enric Granados a les 20.30 hores (30 euros). El castell de focs artificials posarà dilluns el colofó a les festes.

Celebració fins a les 01.30 hores per respectar el descans veïnal

Durant els dies de les festes, l’ajuntament habilitarà un autobús nocturn de la línia 7 i també ha sol·licitat que s’instal·lin noves parades de taxi al voltant del Barri Antic. També es reforçarà la neteja als escenaris principals, la pista de la Panera i l’entorn de la Seu Vella, així com la recollida d’escombraries. Pel que fa a la conciliació del descans veïnal, el regidor de Festes, Xavi Blanco, va explicar que totes les activitats del cap de setmana organitzades pel consistori acabaran entre la una i dos quarts de dos de la matinada. Durant la presentació del cartell, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar que en els espais festius hi haurà un codi QR que permetrà descarregar-se tota la informació dels diferents serveis disponibles, com els espais gastronòmics, els punts de seguretat, els punts d’assistència sanitària, el Punt Lila, etc. La programació es pot consultar a la pàgina www.paeria.cat/festestardor.