Un Obert al Centre Històric a recer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les precipitacions que ahir van escombrar bona part de la demarcació van alterar a Lleida la celebració d’una de les jornades grans de l’Obert del Centre Històric, la festa per dinamitzar el Barri Antic. L’ajuntament va resituar al Mercat del Pla i el Centre Cívic de l’Ereta algunes de les activitats previstes a l’aire lliure, com un mercadillo solidari, una desfilada de moda africana, l’espectacle de marionetes Genèrics de la companyia La Pantomima per promoure la igualtat de gènere o la instal·lació artística interactiva Streetlab Violeta. Altres propostes com el campionat de bàsquet per a adolescents al parc de Santa Cecília o la Trobada de Gegants van haver de suspendre’s per la pluja.

La celebració va començar a primera hora del matí amb un esmorzar de forquilla organitzat per la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll). Dos-centes persones van participar en aquest àpat solidari, que es va celebrar al pati de l’antic convent de Santa Clara amb la vista posada al cel. Les previsions meteorològiques adverses es van complir a partir de les 11.00 hores, quan les entitats veïnals van haver d’adaptar o posposar bona part de les propostes. En el cas de la Fecoll, el tradicional vermut va haver de traslladar-se a l’interior del local social, on Rumba de Zona va reunir unes 150 persones. La federació va poder mantenir el berenar infantil a base de coca i xocolate, però es va veure obligada a cancel·lar l’espectacle Números, tons i sons de Sac Espectacles.Dos dels escenaris principals de l’Obert van ser el Mercat del Pla i el Centre Cívic de l’Ereta, que van acollir activitats improvisades. “És una llàstima que el mal temps hagi entelat l’Obert, una molt bona iniciativa per dinamitzar el barri que també anima les entitats i negocis de la ciutat a apostar pel Barri Antic”, va explicar a aquest diari Yolanda, que va assistir a una de les propostes teatrals al centre cívic. També va posar bona cara al mal temps el grup de gòspel de Cappont, que va traslladar la seua actuació a una capella del Peu del Romeu plena de gom a gom.

Dos-centes persones van assistir al matí a l’esmorzar de forquilla organitzat per la Fecoll

Una altra de les propostes programades en el marc de l’Obert del Centre Històric era el festival Algoritmo, que tenia previst tornar a omplir el Turó de la Seu Vella de música electrònica. Tanmateix, la pluja es va imposar i l’organització va haver de canviar de plans, per la qual cosa la festa es va traslladar a un pub. Si el clima ho permet, l’Obert continuarà avui amb propostes de teatre familiar, visites guiades i jocs per als més petits i una exhibició de vehicles històrics. A la tarda, a les 18.00 hores, la nau central de la Seu Vella acollirà la recreació anual de les noces entre Peronella d’Aragó i Ramon Berenguer IV.L’Obert del Centre Històric és una iniciativa organitzada per la regidoria de Participació i Drets Civils que té com a objectiu promoure el cor de la ciutat de Lleida.