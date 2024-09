Què faries si et toqués la loteria? Un estudi analitza les decisions que prenem

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’economia és un tema que ens interessa a tots, especialment quan es tracta de com reaccionem davant de canvis inesperats en la nostra situació financera. Alguna vegada t’has preguntat què passa quan algú s’emporta la grossa de la loteria? Doncs bé, un estudi recent de la Fundació Estudis d’Economia Aplicada, la FEDEA, de la Universitat de Saragossa, s’ha posat de ple en aquest assumpte i ha revelat com aquests premis poden transformar no només la vida de l’afortunat, sinó també la de la seua família i el seu cercle social.

Com afecta la loteria a la feina

Els resultats de la investigació són bastant sorprenents. Al guanyar un premi, els ingressos dels guanyadors tendeixen a baixar: un 1,66% per als assalariats i un 0,77% per als autònoms, per cada 100,000 € que reben. Això implica que, en molts casos, els diners del premi poden reemplaçar el seu sou habitual. I atenció, això afecta més a les dones que són solteres i no tenen fills. A més, s’observa que els homes amb fills, especialment aquells, que estan a prop de jubilar-se solen optar per iniciar el seu propi negoci en lloc de seguir en una feina tradicional.

Una altra troballa interessant és que les persones amb salaris més baixos i que estan a un pas de la jubilació són més propenses a deixar la feina després de guanyar un premi. Però no només això, també s’ha descobert que els cònjuges dels guanyadors tendeixen a reduir la seua càrrega laboral. Això demostra que un premi no només impacta a l’individu, sinó que també pot influir en tota la dinàmica familiar.

Inversions i despeses: on van els diners?

Ara, parlem de què fan realment els guanyadors amb els seus diners. La majoria de les vegades, el premi es diposita en un compte bancari, però en els anys següents, molts opten per invertir en coses com la compra d’una casa o en fons d’inversió. Curiosament, la majoria d’aquests diners s’esgota en els primers anys, la qual cosa suggereix que els guanyadors volen assegurar-se que estan utilitzant la seua fortuna de manera intel·ligent.

La inversió en l’habitatge sol ser una de les prioritats més immediates. Molts de premiats diuen que utilitzaran els diners per “tapar forats”, és a dir, per saldar deutes, però en realitat, moltes vegades trien fer inversions més estratègiques. Al final del dia, el que realment busquen és millorar la seua qualitat de vida i la dels seus éssers estimats. A més, s’ha vist que, encara que la inversió en actius financers es realitza ràpidament, la compra d’immobles tendeix a ser un compromís a més llarg termini.

Canvis en la vida personal

També s’ha notat que guanyar la loteria pot portar a la gent a casar-se, encara que no sembla tenir un gran impacte en si decideixen tenir fills o canviar-se de casa. Això suggereix que, encara que el premi pot oferir estabilitat financera, no necessàriament altera altres aspectes de la vida familiar. La veritat és que tenir un bon matalàs econòmic pot donar lloc a reflexions sobre el futur i les relacions personals.

A més, hi ha els qui pensen que guanyar la loteria podria portar a un estil de vida més hedonista, però les dades mostren que molts guanyadors són bastant cautelosos amb el seu nou capital. Prefereixen pensar a llarg termini i fer inversions que els assegurin una vida més còmoda.

Conclusió: més que només un premi

En resum, els premis de loteria a Espanya tenen un efecte molt més ampli del que podríem imaginar. No es tracta només de pagar deutes; aquests premis poden ser el punt de partida per a una sèrie de decisions importants en la vida dels guanyadors i les seues famílies. Des de canviar de feina fins a invertir en l’educació dels seus fills, les oportunitats que es presenten són nombroses.

A mesura que s’investiga més sobre aquest tema, es van obrint noves preguntes sobre com l’atzar pot influir en les nostres vides. Entendre aquests canvis podria ajudar els responsables de polítiques a dissenyar intervencions més encertades que tinguin en compte com responem a sorpreses financeres. Així que la pròxima vegada que escoltis sobre algú que va guanyar la loteria, no oblidis pensar en tot el que això pot significar, més enllà de només rebre un xec. Guanyar la loteria pot ser el començament d’una nova aventura, plena de decisions que poden canviar el rumb de la vida.