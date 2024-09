Javier Bardem esclata en l’homenatge a Bigas Luna al Festival de Sant Sebastià: "Això és un parany"

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Javier Bardem ha assegurat avui que es va sentir enganyat pels organitzadors d’un acte del que ell creia que seria un homenatge íntim al cineasta Bigas Luna que va resultar ser un esdeveniment promocional per la qual cosa l’actor va decidir abandonar l’hotel María Cristina de Sant Sebastià on s’havia convocat.

"Això és un parany", ha dit l’actor, visiblement contrariat davant de la massiva afluència de mitjans de comunicació que esperaven la compareixença de Bardem juntament amb Penélope Cruz i Jordi Mollá, protagonistes de la pel·lícula 'Jamón, jamón’ (1992).

Bardem, l’únic dels tres intèrprets que ha assistit a la cita, ha afirmat que ho feia "per respecte a Bigas Luna i a la seua memòria" perquè "els desitjos de Bigas sempre són bonics i per això soc aquí, però això no és el que se’ns havia dit", ha assenyalat.

L’actor va acceptar posar amb la filla de Bigas Luna, Betty, i a Eduardo Donato, el porquer amic del cineasta que cuidava els porcs amb què s’elabora un dels millors pernils del món segons l’opinió del director de "Huevos de oro" abans d’anar-se’n a "agafar amb tota urgència" un avió.

Segons Betty Bigas, poc abans de morir el seu pare va expressar el desig que els protagonistes de la seua pel·lícula 'Pernil, Pernil’, amb els quals mantenia una relació excepcional, coneguessin el que, segons el seu parer i tal com va expressar públicament, era l’autèntic' pernil, pernil’.

Se suposava que l’acte que se celebrava avui al marge del Festival de Sant Sebastià, seria el colofó a l'Any Bigas Luna, celebrat amb motiu del desè aniversari de la mort del cineasta.