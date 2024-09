Obert el termini per als viatges de l’Imserso 2024 - 2025: preus, destinacions i com fer la reserva

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

La comercialització dels viatges de l’Imserso per a la temporada 2024-2025 començarà aquest dilluns 23 de setembre en nou comunitats autònomes, amb un total de 886.269 places distribuïdes a tres lots.

Les primeres places a comercialitzar-se, entre avui i demà, seran per als viatges a Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella i lleó, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Melilla i Múrcia. A partir del dimecres 25 de setembre, si queden places lliures, podran adquirir-se més viatges.

Els viatges a Astúries, Catalunya, Castella-la Manxa, Ceuta, Galícia, Illes Balears, les Illes Canàries, La Rioja i País basc seran venuts entre el 25 i 26 de setembre. En aquest cas, per adquirir més viatges caldrà esperar fins al 27 de setembre.

Les places estaran distribuïdes en 443.887 per al Lot 1 (Costa Peninsular); 230.039 places per al Lot 2 (Costa Insular) i un total de 212.343 places per al Lot 3 (Escapades i Turisme Europeu).

Els preus dels viatges dependran de la destinació i la durada dels mateixos, amb una forquilla d’entre uns 120 i uns 330 euros.

Per reservar plaça serà necessari abonar una quantitat fixa que no superarà el 20% de l’import total del viatge. Aquest pagament s’haurà de completar 45 dies abans de l’inici del viatge o en el moment de la reserva si el viatge comença l’octubre o el novembre i es reserva amb menys de 45 dies d’antelació.

Les reserves podran realitzar-se a través d’agències de viatges acreditades, amb la presentació única del DNI o al web oficial (www.turismosocial.com), on serà necessari aportar també la clau d’acreditació remesa per l’Imserso al beneficiari.

Un 5% més d’hotels que l’any passat

La xifra total d’hotels que participen en el programa de viatges de turisme de l’Imserso per a la temporada 2024-2025 és aproximadament un 5% superior al concurs anterior, encara que podran ser més perquè encara no s’ha tancat de forma definitiva la contractació.

En concret, Turisme Social, la marca de Ávoris Corporación Empresarial que gestiona el programa, publica en la seua pàgina web el nombre d’establiments que inclou el programa.

No obstant, des del grup turístic ha informat a Europa Press que encara no ha acabat de publicar el total dels hotels. "És un treball que es desenvolupa en paral·lel a la publicació dels circuits i en els propers dies estarà acabat", ha explicat la companyia.