Un estudi relaciona la força muscular i la salut mental en adults grans

Especialistes de la Universidad de Granada, l’Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (IBS Granada) i l’Instituto de Investigación Biomédica de Màlaga (Ibima) han presentat un estudi que analitza la relació entre la força muscular i la salut mental en adults grans cognitivament sans.

El treball inclou noranta adults grans (el 57 per cent dones) i ofereix noves perspectives sobre com la condició física pot influir en el benestar psicològic de les persones grans, ha informat aquest dimarts l’Ibima en un comunicat.

L’estudi, publicat a la revista 'International Journal of Clinical and Health Psychology', es va centrar a avaluar la força muscular a través de diverses proves, com la força d’agafament manual, esquats i exercicis d’extensió de colze i genoll, així com mitjançant indicadors percebuts com la Escala Internacional d’Aptitud Física (IFIS).

A més, es van avaluar diversos aspectes de la salut mental, incloent l’ansietat, la depressió, l’estrès, la solitud, la satisfacció amb la vida, l’autoestima i el benestar emocional.

Una de les investigadores, María Rodríguez, ha assenyalat que els resultats "indiquen que existeix una associació significativa entre la força d’agafament i l’autoestima, així com entre la força percebuda i els símptomes depressius".

A més, ha incidit que "les troballes en aquest estudi subratllen la importància de mantenir una bona força muscular no només per a la salut física, sinó també per al benestar mental en la tercera edat".

Un altre investigador, Darío Bellón, ha recordat la rellevància d’aquests resultats per a la pràctica clínica, ja que "la identificació de la força muscular com un factor modificable pot obrir noves vies per a la intervenció i prevenció de problemes de salut mental en adults grans, reforçant la necessitat de promoure programes d’exercici físic adaptats a aquesta població".

Aquest estudi forma part de l’assaig aleatoritzat controlat AGUEDA (Active Gains in brain Using Exercise During Aging).

AGUEDA ha desenvolupat una intervenció de força muscular de sis mesos de durada per examinar si les millores en força muscular després del programa d’exercici produeixen millores en la salut mental i cognitiva en adults grans, i identificar els mecanismes d’acció que són subjacents a aquestes millores.