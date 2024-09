Joan Carles I publicarà a França les seues memòries el 2025 per evitar que "li robin el relat" de la seua vida

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El rei Joan Carles I ha acabat un llibre de memòries de 500 pàgines, perquè no li robin "el relat" de la seua pròpia història, que publicarà a França a inicis de 2025 l’editorial Stock, segons va informar aquest dimarts la revista francesa del cor 'Point de Vue'.

La publicació avança algunes de les confidències d’aquestes memòries de Joan Carles I, que portaran per títol 'Reconciliación'.

"El meu pare sempre em va aconsellar que no escrigués les meues memòries. Els reis no fan confidències, menys encara públiques. Els seus secrets queden ocults en la penombra del palau. Per què el desobeiré ara? Per què he canviat finalment d’opinió? Tinc la sensació que em roben el relat de la meua pròpia història", afirma el rei emèrit, segons les revelacions de la revista.

'Reconciliación' busseja en la infància del sobirà, i en l’època daurada del seu regnat, el punt àlgid del qual -segons l’editorial- va ser la seua intervenció en el cop d’Estat militar del 23 de febrer de 1981.

Stock assenyala que Joan Carles I reconeix els seus "errors i les seues males decisions", sense amagar "res", "parlant amb el cor obert", ja que és una persona a qui no li queda "gaire temps i prefereix confessar abans que mentir".

Joan Carles I, que complirà 87 anys el proper gener, va marxar a viure a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) l’agost de 2020 al mig la investigació sobre les seues irregularitats fiscals i les donacions rebudes que va acabar per arxivar la Fiscalia del Tribunal Suprem el 2022.

Amb unes relacions distants amb el seu fill, l’actual monarca Felip VI, la majoria dels viatges del rei emèrit a Espanya ha tingut com a destí Sanxenxo (Pontevedra) per navegar amb el Brivón i estar amb els seus amics de la vela, allotjat a casa de Pedro Campo.