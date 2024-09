La tardor serà càlida a tot Espanya després del sisè estiu més calorós en els últims 63 anys

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La tardor acabada d’estrenar es preveu càlid a tot el país i menys plujós a l’oest peninsular i a les Canàries, després d’un estiu que ha estat el sisè més càlid de la sèrie històrica (1961) i amb dos onades de calor, una d’elles la segona més llarga des que hi ha registres.

En roda de premsa per presentar l’avanç de la predicció de la tardor i una anàlisi de l’estiu, el portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Rubén del Campo, ha avançat que hi ha una probabilitat d’entre el 60/70 % que la tardor sigui més càlida del normal a tot el país, fins i tot en punts del sud i als arxipèlags, la probabilitat és una mica major.

En aquest punt, Del Campo ha recordat que cal remuntar-se a 2010 per trobar l’última tardor freda a Espanya, "perquè des d’aleshores no hi ha hagut cap tardor freda o molt freda, sinó majoritàriament càlids o molt càlids."

Com a dada curiosa, ha explicat que l’última estació completa freda a Espanya va ser la primavera del 2018: "Portem més de 6 anys sense una estació freda, una tendència molt clara i molt significativa de l’escalfament."

Quant a les pluges hi ha una probabilitat major que la tardor sigui menys plujosa del normal a l’oest de la península, en punts del sud i a les Canàries, per la qual cosa si això es compleix es podria parlar d’"un canvi en el patró de precipitacions".

Respecte a l’estiu, el portaveu d’Aemet ha enumerat les dades més rellevants de l’estació: S’ha tractat del sisè més càlid des del començament de la sèrie el 1961 i també el sisè més calorós del segle XXI, amb dos onades de calor i el bimestre juliol-agost només ha estat superat en temperatures pel de 2022.

Així mateix s’ha tractat d’un estiu molt humit, amb xàfecs freqüents al juny, a més d’un important temporal de pluges a les Illes Balears durant l’agost.

Temperatures

A l’Espanya peninsular, la temperatura mitjana entre l’1 de juny i el 31 d’agost va ser de 23,1 graus, és a dir, 1 grau per sobre de la mitjana d’aquesta estació (període de referència 1991-2020), ha destacat Del Campo, per posar èmfasi que dels deu estius més càlids de la sèrie (1961) nou pertanyen al segle XXI.

L’estiu ha tingut un caràcter molt càlid en la major part de l’Espanya peninsular i fins i tot "extremadament càlid" en zones de l’interior; a les Balears va ser càlid o molt càlid, mentre que a les Canàries va tenir caràcter variable, resultant en conjunt càlid.

Al llarg de l’estiu s’han registrat dos onades de calor: la primera entre el 18 i 20 de juliol i va afectar 11 províncies, mentre que la segona entre el 23 de juliol i el 12 d’agost es va donar a 31 províncies, en el seu moment de més extensió, i va tenir una durada de 21 dies.

En aquest punt, el portaveu d’Aemet ha ressaltat que ha estat "la segona onada de calor més llarga a Espanya, tan sols per darrere de la registrada entre juny i juliol de 2015, amb 26 dies."

Del Campo ha explicat que, més enllà de l’estiu, i amb dades des de l’1 de gener al 15 de setembre, "el 2024 és ara per ara el segon any més càlid de la sèrie històrica, només per darrere de 2022 i els cinc anys més càlids des de 1961 s’han registrat des de 2017.

Precipitacions

L’estiu va ser en el seu conjunt molt humit amb un valor mitjà sobre l’Espanya peninsular de 82,2 litres per metre quadrat el que representa el 117 % del normal en el període 1991-2020; S’ha tractat va tractar del sisè estiu més plujós del segle XXI i el vint-i-tresè de la sèrie.

Tanmateix, la distribució de les precipitacions ha estat irregular tant temporal com espacialment: el juny va ser molt humit, el juliol molt sec i l’agost humit; Va ser un estiu molt plujós en zones del centre de la Península i interior del Llevant, mentre que a Galícia, Andalusia i les Canàries va ser molt sec.

Hi va haver diversos episodis de precipitacions intenses el juny, com el de l’11 que va deixar 80 litres a l’aeroport de Palma, el registre més elevat en 24 hores a l’estiu de tota la sèrie.

També a les Balears, un episodi associat a una Dana va deixar pluges molt intenses a mitjans d’agost: el dia 15 es van acumular a l’aeroport de Menorca 93 litres, rècord en 24 hores per a l’estiu en aquest observatori, ha conclòs Del Campo.