La DGT incorpora la possibilitat de fer els exàmens teòrics per conduir amb ajuda d’àudio i lectura fàcil

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha incorporat la possibilitat de fer la prova comuna dels exàmens teòrics amb textos i imatges adaptats a llenguatge senzill, conforme a les pautes i recomanacions contingudes en la Norma UNE 153101:2018 de lectura fàcil, així com l’ajuda de l’àudio en la prova teòrica efectuada per ordinador.

L’objectiu, segons ha detallat aquest dijous el departament que dirigeix Pere Navarro, és "fer més accessibles els exàmens teòrics a les persones amb dificultats de comprensió lectora".

Respecte a les preguntes amb textos i imatges adaptats a la norma UNE 153101:2018 de lectura fàcil, ha recordat que el 2020 ja va adaptar una primera bateria de preguntes per fer proves pilot amb persones amb discapacitat intel·lectual, que estiguessin interessades en aconseguir el permís de conduir de la classe B.

El 2023, la DGT va treure a concurs públic l’adaptació a l’esmentada norma UNE de les preguntes utilitzades en les proves de control de coneixements per a l’obtenció del permís de conducció de la classe B i ja es troba disponible la prova teòrica per a l’obtenció del permís B en llenguatge senzill, al tenir ja adaptades un número suficient i important de les preguntes utilitzades en aquesta prova, així com les seues imatges.

L’adaptació inclou també a les imatges de manera que no només compleixin els requisits de la norma UNE 153101:2018, sinó que a més siguin accessibles per a aquelles persones que tinguin dificultat en la visió dels colors, com és el cas de les persones amb daltonisme.

A més, la Direcció General de Trànsit ha incorporat en el mòdul destinat a mostrar com és un examen teòric dins de la seua pàgina web, ((https://www.dgt.es/nuestros-servicios/permisos-de-conducir/obtener-un-nuevo-permiso-de-conducir/requisitos-preparacion-y-presentacion-a-examen/) tres models de qüestionaris amb les preguntes adaptades a lectura fàcil.

En aquest sentit, Trànsit ha indicat que els qüestionaris s’han elaborat perquè els formadors puguin orientar els seus alumnes sobre el tipus de prova que es trobaran i així a poder adaptar els seus ensenyaments de forma adequada; i perquè els aspirants coneguin el tipus de qüestionari a què s’enfrontaran quan es presentin a l’aula d’examen informatitzada.

Diccionari il·lustrat en lectura fàcil

D’altra banda, el projecte preveu l’edició d’un diccionari il·lustrat en lectura fàcil, que recollirà tots aquells termes que poden resultar de difícil comprensió. En ser termes tècnics o no tenir cap accepció adequada en un vocabulari més senzill, apareixeran en les preguntes adaptades als requisits i recomanacions de l’esmentada norma.

Aquest diccionari, que està inclòs en el Programa editorial del Ministeri de l’Interior de 2024, s’editarà conforme als requisits i recomanacions de la norma UNE 153101:2018 i estarà disponible abans de finalitzar l’any, sense cap cost, en la pàgina Web de la Direcció General de Trànsit.

No obstant, Tráfico ha advertit que la prova teòrica en lectura fàcil només estarà disponible en els centres d’examen informatitzats, és a dir, tant en els centres d’examen de la Direcció General de Trànsit, com en els centres d’examen desplaçats de Calatayud (Saragossa) i Tomelloso (Ciudad Real).

"Serà necessari que l’aspirant sol·liciti prèviament la realització de la prova adaptada a lectura fàcil, bé a través de la seua autoescola, qui presentarà la sol·licitud d’examen adaptat a través de l’aplicació informàtica de la DGT, ben a través de la seua Prefectura o Oficina de Trànsit en cas de presentar-se per lliure", ha detallat.

Altres ajuts

D’altra banda, la Direcció General de Trànsit ha adaptat el seu sistema informàtic de Gestió d’Exàmens perquè els col·lectius que tinguin dificultats de comprensió lectora puguin sol·licitar l’ajuda d’auriculars, la qual cosa permet als aspirants escoltar les preguntes que componen el qüestionari d’examen, tant els enunciats com les seues respostes.

Per a això, segons ha indicat, les Prefectures i Oficines de Trànsit facilitaran auriculars, amb control de volum incorporat, a aquells aspirants que ho necessitin i ho hagin sol·licitat prèviament. En una primera fase, l’àudio només estarà disponible en les proves que es facin en castellà, si bé està previst estendre'l a tots els idiomes en un futur pròxim.

Els aspirants poden sol·licitar ambdues adaptacions per separat o de forma conjunta, ja que són compatibles entre si.

Finalment, l’Annex VI.B).2 del Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament General de Conductors contempla expressament l’ampliació del temps de realització de la prova teòrica per a casos especials, degudament justificats.

"S’entén que aquelles persones que tinguin dificultats degudament justificades de comprensió lectora poden disposar, prèvia petició, d’aquest temps addicional, per garantir que el que s’avaluï siguin els seus coneixements i no la seua capacitat de comprensió dels textos. És la Prefectura Provincial la que ha de valorar i en el seu cas, aprovar o denegar la sol·licitud, de manera individualitzada i de forma objectiva," ha aclarit.