El 'cometa del segle', observable a simple vista en el seu únic acostament a la Terra

El cometa C/2023 Tsuchinshan-ATLES, també conegut com el 'cometa del segle', podrà observar-se en el seu primer i únic acostament a la Terra a simple vista fins mitjans d’octubre.

Hi haurà dos períodes en què les condicions de l’observació seran idònies: del 27 al 29 de setembre, abans que la primera llum de l’alba impedeixi de veure-ho, mirant a l’horitzó cap a l’est; i del 10 al 12 d’octubre, després de l’ocàs, en aquest cas mirant cap a l’oest.

A partir del 12 d’octubre, explica a EFE Alfred Rosenberg, astrofísic divulgador de l’Institut d’Astrofísica de les Canàries (IAC), el cometa serà més visible així que es vagi allunyant del Sol però anirà perdent brillantor.

Una de les particularitats del 'cometa del segle', apunta Rosenberg, és que la seua òrbita és hiperbòlica, davant la de la majoria, que és parabòlica, i va en sentit oposat al de la rotació dels planetes que giren al voltant del Sol; és a dir, "ve cap a nosaltres".

Calcula que el més a prop que estarà de la Terra serà el 12 d’octubre, a aproximadament mitja unitat astronòmica, uns 70 milions de quilòmetres.

Els experts confien que sigui un dels cometes més brillants de les últimes dècades per diverses raons: per la seua aproximació, per la seua mida, amb aproximadament 5 quilòmetres de diàmetre, i perquè probablement es tracta d’un "cometa primerenc", la qual cosa fa que tingui bastant gel en superfície fàcil d’evaporar.

Fins ara les millors imatges d’aquest cometa, que va ser descobert el 22 de febrer de 2023 des de Sud-àfrica, s’han pres des de l’hemisferi sud, però per la seua trajectòria es preveu que en els propers dies sigui més visible des de l’hemisferi nord.

Per veure'l des de les Canàries, Rosenberg aconsella posar el despertador a les 6.50 hores i mirar a l’horitzó en direcció a aquest, per on surt el Sol, la qual cosa serà "més que suficient per veure-ho".

Els qui ho facin apreciaran al cel "no un punt brillant, sinó més aviat una coma, una taqueta, i possiblement una subtil cua en direcció oposada al Sol". Això sí, el seu moviment serà imperceptible per a l’ull humà.