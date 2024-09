L'Hospital de Bellvitge de Barcelona fa el primer trasplantament de cara del món procedent d'un donant en assistòlia controlada

Trasplantament de cara a Bellvitge.Cedida per l'Hospital de Bellvitge



L'Hospital de Bellvitge va portar a terme el 19 de setembre el primer trasplantament facial del món procedent d'una donació de cor en asistòlia controlada. La intervenció, d'una "extrema" complexitat tècnica i organitzativa, va durar 12 hores i va ser efectuada per un equip d'uns 60 professionals de més d'una desena de serveis mèdics i quirúrgics diferents. El pacient és un home de 47 anys afectat de neurofibromatosi de tipus 1, una malaltia hereditària que fa que es formin tumors benignes de teixits nerviosos a la cara i altres parts del cos. La intervenció va ser un èxit i el pacient segueix ara el procés de recuperació habitual sense complicacions significatives, segons ha indicat el centre hospitalari.

En aquest cas, el pacient tenia una neurofibroma plexiforme gegant a la meitat dreta de la cara que li provocava greus afectacions estètiques, psicològiques, socials i funcionals. Entre aquestes últimes, grans dificultats per moure la cara i afectació de la visió. No tenia cap altre tractament possible.

Els cirurgians li van extirpar el neurofibroma gegant de la cara, cosa que va implicar també l'extracció completa del llavi superior, el nas, la parpella de l'ull dret, la meitat dreta a la cara i el cuir pilós dret. Tot seguit li van implantar la cara del donant, fent la connexió d'una artèria, quatre venes i quatre nervis. El rostre implantat adquirirà la forma de la cara del receptor en acomodar-se a la seva estructura òssia.

Des de Bellvitge han destacat que el trasplantament ha estat innovador a nivell mundial perquè ha estat un dels primers cops en què els teixits no s'han obtingut d'un donant en mort encefàlica sinó en asistòlia controlada (amb el cor aturat). En concret, ha estat la primera vegada al món en què s'ha efectuat una extracció en asistòlia controlada que ha permès obtenir el cor, la cara i els ronyons.

Un altre aspecte que ressalten els professionals és el fet que, el mateix dia en què es va realitzar el trasplantament de cara, els equips medicoquirúrgics de Bellvitge van portar a terme també un trasplantament cardíac, un hepàtic i un renal, sumant-li una dissecció aòrtica, una emergència de cirurgia cardíaca.

L'equip que va portar a terme el trasplantament de cara va estar encapçalat per la doctora Anna López Ojeda i el doctor Oriol Bermejo, cap de servei i cap de secció, respectivament, del Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l’hospital, i amb la coordinació liderada pel director de Trasplantaments de l'hospital, el doctor Gabriel Moreno González. Segons destaca López Ojeda, el repte d’aquesta intervenció no només ha estat la complexitat de la tècnica sinó també l’organització; ja que va requerir mobilitzar un conjunt molt gran i heterogeni de professionals.

En la mateixa línia, Bermejo apunta que fer el primer trasplantament era el més difícil i que ara estan preparats "per repetir l’experiència si sorgeix l’ocasió".

El trasplantament de cara és una intervenció quirúrgica d'extrema complexitat que només han realitzat fins ara 18 centres arreu del món. Els centres trasplantadors han de ser grans hospitals terciaris amb diversos equips quirúrgics experts, ben entrenats en àrees com ara les microcirurgies reconstructives, i que comptin també amb anestesiologia i infermeria especialitzats i àmplia expertesa en trasplantaments i immunosupressió, entre d’altres àmbits. D'altra banda, el de l'Hospital de Bellvitge ha estat el cinquè transplantament de cara que es fa a l'estat espanyol i el tercer a Catalunya -els dos anteriors els va fer Vall d'Hebron el 2010 i el 2015-.

Bellvitge va iniciar fa més de deu anys els preparatius per a aquest tipus d'intervenció amb l'elaboració dels primers protocols. El procés que ha portat fins a l'actual operació va començar fa uns tres anys, durant els quals l'hospital ha obtingut les diferents acreditacions i autoritzacions requerides i els seus professionals s'han entrenat específicament en aquesta tècnica. L'abril passat es va iniciar la recerca d'un donant, els terminis habituals de la qual s'han pogut escurçar gràcies a la possibilitat de fer l'extracció en asistòlia.

D'altra banda, les indicacions que fan que una persona pugui ser candidata a rebre un trasplantament de cara són molt acotades.