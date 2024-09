Mor la llegenda de la música country Kris Kristofferson als 88 anys

Publicat per EUROPA PRESS Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actor nord-americà i compositor Kris Kristofferson, llegenda de la música country, ha mort "pacíficament" als 88 anys a la seua casa de Maui, a Hawaii, segons ha informat la família, que no ha detallat la causa de la mort.

A través del seu perfil a la xarxa social Instagram, ha indicat que va morir dissabte i que se senten "molt beneïts" pel temps que van passar amb ell. "Gràcies per estimar-lo durant tots aquests anys, i quan vegin un arc de Sant Martí, sàpiguen que ell ens està somrient a tots", ha assenyalat.

Durant la seua carrera, va escriure clàssics que van ser versionats per artistes com Janis Joplin ('Me And Bobby McGee') o Johnny Cash ('Sunday Mornin Comin' Down'). Membre del Saló de la Fama del Country, Kris Kristofferson ha estat boxejador, jugador de futbol americà, militar, pilot d’helicòpter, guanyador de premis Grammy i, sobretot, una icona.

Membre d’una generació d’intèrprets que inclou Tom T. Hall, Mickey Newbury, Willie Nelson i John Prine, Kristofferson ha aconseguit llaurar-se alhora una carrera com actor gràcies a cintes com 'Alice doesn’t live here anymore', 'Convoy', 'A Star is Born', la saga de 'Blade' o la versió de Tim Burton de 'El Planeta dels Simis’.