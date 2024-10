Per què s’han fet virals els cartells que es poden veure als Mercadona?

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir, 1 d’octubre, va finalitzar la rebaixa de l’IVA als aliments bàsics que havia estat implementada com a mesura anticrisi per alleujar l’impacte de la inflació i les tensions derivades de la guerra a Ucraïna i el Pròxim Orient.

Aquesta mesura havia reduït o eliminat l’IVA en productes essencials com a pa, llet, oli, fruites i verdures, amb l’objectiu de donar suport a les famílies davant la creixent pujada de preus. A fi d’aquesta política, s’espera que els preus de la cistella de la compra augmentin una altra vegada.

Ahir mateix, als supermercats de la cadena Mercadona, els clients podien llegir a diversos cartells l’aplicació d’aquesta mesura. El cartell s’ha convertit en trending topic a les xarxes socials perquè alguns usuaris lamenten que, quan es va aplicar la reducció o eliminació de l’IVA no només no es va anunciar sinó que no es van abaixar els preus. Altres usuaris puntualitzen que no s’apugen els preus, com diu el cartell, seria més correcte dir que s’acaba la rebaixa anticrisi. La polèmica està servida.

MERCADONA anuncia clarament que ahir va pujar l’IVA d’alguns aliments del 0 al 2%..

Mercadona NO va dir res quan va pujar fa anys del 8% al 10% ...

Quan Mercadona puja preus i dispara els seus marges, SILENCI... pic.twitter.com/KF2x9LaXZD — Jesús Soria (@JesusSoriaD) October 2, 2024

Avui he vist aquest cartell en un supermercat La Despensa del @GrupoIFA, semblant al que ha fet Mercadona, deixant caure la falòrnia de la dreta, als clients, que el govern ha pujat l’IVA de certa aliments, quan el que ha fet és decaure els ajuts del RD 8/2023 pic.twitter.com/zlTd8seXty — Κνωσός������������������������ (@Gusabecquer) October 1, 2024