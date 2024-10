Omara Portuondo es retira dels escenaris després d’abandonar un concert aquest dimecres a Barcelona

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

La cantant cubana Omara Portuondo es retira definitivament dels escenaris després de l’episodi de "fatiga i desorientació" que la va obligar dimecres a abandonar un concert que feia al Palau de la Música de Barcelona, segons ha informat el seu fill i representant, Ariel Jímenez Portuondo, en un comunicat publicat dijous al 'Facebook' de l’artista.

Jiménez Portuondo ha agraït les mostres d’afecte i preocupació per l’estat de salut de la seua mare i ha confirmat que "està bé", sota les cures i la supervisió del seu metge personal, i ha afegit disculpes als assistents al concert de Barcelona.

Així, Omara Portuondo es retirarà definitivament dels escenaris a Budapest diumenge vinent, on no cantarà i rebrà un homenatge per part de l’orquestra i el públic assistent.

Després de l’homenatge, "continuarà assajant i gravant des del seu estudi a casa o participant en homenatges i trobades amb el públic que la vulgui complimentar només en la mesura que la seua salut i disposició ho indiquin", ha afirmat el seu fill.

En el mateix comunicat, ha apuntat que per a Omara Portuondo, que compleix 94 anys aquest mes d’octubre, cantar és la seua manera de viure: "Privar-la de la possibilitat de cantar, sempre que tingui ànims, condicions vocals i força, seria condemnar-la a la tristesa".