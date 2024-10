Una dècada del Ball Cerdà intergeneracional de la Seu

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La plaça de les Monges de la Seu va ser l’escenari ahir del Ball Cerdà intergeneracional, una de les propostes de la Festa de la Gent Gran de la capital de l’Alt Urgell, que aquest any complia deu anys. Un total de 22 parelles, algunes de formades per joves i persones d’avançada edat, van assajar al llarg de tota la setmana per engalanar-se ahir i mostrar al públic el tradicional ball.

El principal requisit de la iniciativa és que la parella estigui formada per persones de diferents generacions, un d’ells, com a mínim, amb una edat de més de seixanta anys. A la plaça van poder veure’s duos formats per netes i avis i altres per amistats que esperen amb il·lusió l’arribada del dia per mostrar als espectadors, la majoria veïns de la ciutat, la dansa típica del diumenge de la festa major.