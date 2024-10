Lleida, capital del Ball de Bastons

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Lleida es va convertir ahir en la capital del Ball de Bastons. Un total de 63 colles i més de mil balladors procedents de tot Catalunya i Andorra van participar en la 49a Trobada Nacional Bastonera, una de les més multitudinàries després de la pandèmia de la covid-19. Així ho van explicar el president de l’Associació Cultural Bastonera del Pla de l’Aigua, Xavier Ramon Molins, i el responsable de logística de la Trobada, Josep Maria Giménez, que es van mostrar “il·lusionats i contents” davant de l’èxit de participació d’aquesta gran festa del Ball de Bastons. La ciutat es va despertar a les 7.30 h amb una primera desfilada de cultura popular amb algunes colles del territori. La festa es va traslladar després a la plaça Blas Infante, on hi va haver actuacions i un vermut amenitzat per Els Trepats de la Conca de Barberà. També hi va haver una visita guiada per mostrar als convidats els principals monuments i la història de Lleida. A la tarda, ja amb totes les colles a la capital del Segrià, van tenir lloc tres cercaviles simultànies que van sortir des de la Seu Vella i van passar pels tres ponts centrals del riu Segre, fins a convergir a la plaça Blas Infante per a la ballada final. El va seguir una trobada de bestiari a la Glorieta dels Camps Elisis. La festa va acabar amb un multitudinari sopar de germanor i música de Tradifarra, Comandants de Tros i DJ Werner.