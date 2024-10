Un defecte als airbags afecta 19 marques de cotxes

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 4 milions de cotxes podrien haver-se venut a Espanya amb els coixins de seguretat defectuós i insegur, segons informa l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). OCU, a més, denuncia les demores a l’hora d’avisar els propietaris dels esmentats vehicles i solucionar el problema.

Segons els càlculs dels experts d’OCU, a Espanya, podrien haver-se comercialitzat més de quatre milions de cotxes afectats en els últims anys, la qual cosa, si tots els cotxes afectats continuessin funcionant, representaria el 15% del parc automobilístic espanyol.

Aquest problema de seguretat afecta a cotxes venuts entre 1997 i 2018 de les marques Audi, BMW, Citroën, Dacia, DS, Ford, Honda, Land Rover, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen i Volvo.

Totes estan obligades a avisar els usuaris i procedir a solucionar el problema de manera gratuïta, però això no sempre ha passat (en ocasions, el propietari actual és un altre de diferent, o no hi ha constància del seu domicili). "Si el teu cotxe pertany a alguna d’aquestes marques i el vas comprar en aquell moment, t’animem a posar-te en contacte amb el Servei d’Atenció al Client del teu cotxe", indica l’OCU.

"Des d’OCU ens hem posat en contacte amb els fabricants de les marques afectades recordant-los que els propietaris de vehicles afectats han de ser informats del problema", recorda l’organització.