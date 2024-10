Retiren lots de dos marques d’ibuprofèn després de trobar resultats fora d’especificacions en el test de dissolució

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha comunicat la retirada del mercat d’'Ibuprofèn Pensavital 400 MG comprimits recoberts amb pel·lícula EFG 20 comprimits’ i de l’'Ibuprofèn Mabo-Farma 400 MG comprimits recoberts amb pel·lícula EFG, 20 de comprimits’ després de trobar resultats fora de les especificacions en el test de dissolució en ambdós medicaments.

En el cas de l’'Ibuprofèn Pensavital', fabricat per Farmalider S.A, es tracta del lot 464 X amb data caducitat 31/07/2026. De moment, s’ha ordenat la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes dels lots afectats i la devolució al laboratori per les vies habituals. Malgrat això, l’AEMPS indica que el defecte de qualitat no suposa un risc vital per al pacient.

Respecte al cas d’'Ibuprofèn Mabo-Farma', fabricat per Farmalider S.A, està afectat el lot 468 X amb data caducitat 31/07/2026; el lot 469 X amb data caducitat 31/07/2026, i el lot 470 X amb data caducitat 31/07/2026. De moment, s’ha ordenat la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes dels lots afectats i la devolució al laboratori per les vies habituals. Malgrat això, l’AEMPS indica que el defecte de qualitat no suposa un risc vital per al pacient.