La temporada 15 de 'La que se avecina' ja té tràiler data d’estrena a Prime Video

Els amants de La que se avecina estan d’enhorabona. La nova temporada de la sèrie, la quinzena, arribarà el proper mes de novembre a Amazon Prime Video. La plataforma estrenarà els tres primers episodis de la sèrie d’èxit produïda per Mediaset España en col·laboració amb Contubernio Films i distribuïda per Mediterráneo Mediaset España Group. Posteriorment, la sèrie s’emetrà en obert als canals de Mediaset España.

Segons la sinopsi oficial, "en aquesta quinzena temporada, els veïns de Contubernio 49 s’enfronten a múltiples desafiaments. Amador lluitarà per créixer com a persona i superar la seua minusvalidesa , Antonio competirà amb una esposa apoderada, Bruno amb la seua solitud, Mayte amb la seua ruïna personal, Menchu buscarà nets i un gran amor, Fina eludirà a la justícia, Greta posarà picant al seu matrimoni, Victoria Rafaela lluitarà per la seua vida... ".

Un dels aspectes més comentats en xarxes són les noves incorporacions, com la d’Anna Allen i sobretot tornades com el de María Adánez, que va confirmar a les seues xarxes que el personatge de Rebeca tornaria aparèixer en la sèrie en els pròxims episodis. I ho farà acompanyada d’una altra cara coneguda per als espectadors, la de Luís Miguel Seguí, que va interpretar Leonardo Romaní, Leo, en les vuit primeres temporades de La que se avecina fins que va morir en un accident de paracaigudisme. El personatge que interpreta continua sent tota una incògnita que ha fet que els fans donin amb tota mena de teories: des que va fingir la seua pròpia mort fins que podria interpretar un germà bessó desconegut fins ara de Leo.

Adrià Collado també torna a La que se avecina, en aquesta ocasió per segona vegada. Collado va ser un dels membres del repartiment original de la primera temporada de la sèrie donant vida a Sergio Arias, actor de telenovel·les que va tenir una aventura i un fill (Ojos de pollo) amb Mayte. El va interpretar durant dos temporades abans de la seua marxa, i després va tornar breument en la sisena. La seua aparició al costat de Luis Merlo és un dels moments més esperats de la temporada, ja que ambdós van ser parella interpretant a Mauri i Fernando a Aquí no hay quien viva. En una altra picada d’ullet a aquesta sèrie, tornarem a veure Fermín Trujillo (Fernando Tejero) com a porter de l’edifici.

Però la notícia que més ha impactat els fans i que s’ha fet tendència a les xarxes és (SPÒILER) la mort de Vicente. Al tràiler es veu com Amador (Pablo Chiapella) corre pel Civitas Metropolitano, l’estadi de l’Atlètic de Madrid, i tira a l’aire unes cendres mentre crida: "Descansa en pau". Tot fa indicar que són les de Vicente Maroto, un personatge que ha aparegut a totes les temporades de La que se avecina.