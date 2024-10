Una veïna de Lleida troba un cep de rècord al Pallars Sobirà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En plena temporada alta de recol·lecció de bolets, una veïna de Lleida aficionada a la natura va trobar el cap de setmana passat al Pallars Sobirà un cep de més d’un quilo. L’excepcional exemplar, que assolia els vint-i-un centímetres de llarg i 1,1 quilos de pes, va ser localitzat per Núria Benseny al massís de l’Orri, al Parc Natural de l’Alt Pirineu. Benseny va explicar que aquest va ser l’únic bolet que va trobar després d’una intensa jornada de recerca per tres zones del Pallars. Quan pensaven que tornarien a casa amb la cistella buida, va localitzar aquest cep de rècord. “Una tercera part l’he cuinat en un risotto i la resta l’he laminat, precuinat i congelat”, va assenyalar aquesta lleidatana, que el 2021 ja va trobar un altre cep de mig quilo.

El bolet fa vint-i-un centímetres de llarg.Enric Tarragó

Les generoses pluges de les últimes setmanes han dotat de prou humitat el subsol dels boscos lleidatans, propiciant unes condicions òptimes per a l’aparició de bolets. En un any plujós normal, la producció mitjana de bolets oscil·la entre els 50 i els 70 quilos per hectàrea, encara que en alguna zona del Pirineu aquesta producció pot ser molt més elevada i arribar als 140 quilos per hectàrea o més.

De moment s’estan complint les previsions dels experts, que van vaticinar una temporada “decent” molt superior a les dels últims cinc anys, que van estar per sota de la mitjana. La campanya sol començar entre setembre i principis d’octubre, encara que les condicions climatològiques d’aquest any van fer que s’avancés. En aquestes dates, els boscos estan plens de boletaires i recol·lectors aficionats, cistelles en mà. Això comporta també un increment dels rescats per part dels Bombers, que demanen precaució i acudir al medi natural “en condicions correctes”.