Descobreix els millors llocs per a la recol·lecció de bolets aquesta temporada

La recol·lecció de bolets a Espanya es troba en el seu punt més àlgid, i els amants d’aquesta activitat poden trobar una gran varietat d’espècies a pràcticament qualsevol racó del territori lleidatà. Encara que inicialment els bolets van aparèixer a les zones de l’est de Lleida, com el Solsonès o la Cerdanya, actualment es poden trobar en una àmplia gamma d’ubicacions.

Tanmateix, la popularitat de la recol·lecció de bolets ha portat que els boscos estiguin atapeïts de boletaires, el que pot dificultar la tasca d’omplir les cistelles. A més, és important tenir en compte que la pluja i les condicions climàtiques afecten de manera diferent cada zona.

Les millors zones per a la recol·lecció de bolets

Malgrat l’afluència de recol·lectors, encara és possible trobar bons exemplars de bolets en diverses àrees. La Cerdanya, des de la seua entrada pel Alt Urgell i Andorra fins la Molina o Riu, ha experimentat un dels seus millors inicis de temporada, tant per a Ceps com per a Rovellons. Però ja no és necessari recórrer la tortuosa carretera entre Noves i la Guàrdia, ja que en el prepirineu de Lleida i en els Altiplans Centrals es poden aconseguir excel·lents espècimens.

Gràcies a les recents pluges, és probable que a la zona oest de Lleida i entrant a la part nord d’Osca (Graus, Panillo, Campo, Seira o Ainsa) la temporada també hagi començat amb bon peu. En aquests moments, es recomana buscar zones protegides del vent i el fred, on s’acumuli més l’aigua de pluja.

Consells per a una recol·lecció responsable

És fonamental que els boletaires respectin l’entorn natural i no destrueixin els bolets que no coneixen. No només perquè a tots ens agrada disfrutar de la riquesa del bosc, sinó també perquè alguns d’aquests bolets desconeguts poden ser recollits per altres recol·lectors o servir d’aliment per a la fauna local.

Des de la carretera C14 a l’altura de Basella en direcció Ogern, tant la zona de Madrona com l’inici dels accessos a Cambrils per Lladurs, són excel·lents àrees per a la recerca de bolets. Passada Solsona i el Pi de Sant Just, el marge dret de la carretera també ofereix boscos interessants que poden allotjar les primeres Llanegues negres.

L’atractiu addicional del Solsonès

La zona de Navès fins Olius és una altra magnífica opció en ambdós costats de la carretera, incloent l’accés fins la muntanya de Busa. A més, el Solsonès compta amb l’atractiu addicional de poder fer aturada a molts racons d’aquest territori, que convida a ser admirat i on es pot disfrutar de bons restaurants.

En resum, la temporada de recol·lecció de bolets a Espanya està en el seu punt més alt, amb una gran varietat d’espècies disponibles a pràcticament tot el territori lleidatà. Encara que els boscos són plens de boletaires, encara és possible trobar bons exemplars en zones com el Solsonès, la Cerdanya, el prepirineu de Lleida i els Altiplans Centrals.

Per a aquells interessats en la recol·lecció de bolets, és vital respectar l’entorn natural i no destruir les espècies desconegudes. A més, es recomana buscar zones protegides del vent i el fred, on s’acumuli més l’aigua de pluja. Amb aquests consells en ment, els amants dels bolets podran disfrutar d’una temporada exitosa i gratificant als boscos espanyols.