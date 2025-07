La dana deixa a Lleida gairebé 80 litres, nega carrers i obliga a tallar les línies de tren

Incendi d’un niu de cigonyes a Bellpuig. - ACN Una de les finques de Tornabous negades d’aigua i amb la fruita que va caure dels arbres. - L. PEDRÓS A l’estació de Lleida-Pirineus els passatgers es van acumular al no circular cap comboi. - BOMBERS Veïns de Cabanabona netejant el fang d’un dels carrers de la localitat. - BOMBERS Bombers buidant aigua a Solsona. - ALBERT GUERRERO Es van desprendre pedres a l’accés a Salgar. - A. CABANABONA El cabal del Sió es va multiplicar a Agramunt. - AMADO FORROLLA A Tàrrega l’aigua va arrossegar pedres i va negar alguns carrers. - A. GUERRERO

Cabanabona, a la Noguera, va ser ahir un dels municipis més castigats per l’episodi de pluges intenses associades a la dana que va fuetejar Catalunya, després que la setmana passada fos un dels més perjudicats per l’incendi que va calcinar més de 5.500 hectàrees a la Segarra, l’Urgell i la Noguera. Es van registrar gairebé 70 litres per metre quadrat durant l’episodi d’ahir, dels quals 37 ho van fer en tot just 20 minuts, provocant inundacions en baixos d’habitatges, acumulació de cendres i col·lapse d’infraestructures rurals.

L’alcalde, Lluís Clotet, va explicar que els Bombers van haver d’intervenir en diversos punts crítics, entre els quals la residència d’ancians, on va caldre netejar l’accés. Va destacar la caiguda de parets en finques agrícoles i l’afectació de camins rurals. “La situació ha estat més greu perquè ens hem quedat sense boscos després de l’incendi i l’aigua no es reté, baixa amb força, arrasant tot el que troba i ho empitjora tot”. Va afegir que moltes finques de cereal encara no havien estat peritades. “Ara, després de la tempesta, la destrucció és total. No ha quedat res. Ja no hi ha res a peritar”.

Les fortes tempestes i inundacions van provocar la suspensió de tot el trànsit ferroviari de Catalunya, Rodalies, regionals i d’alta velocitat, sense habilitar un servei alternatiu per carretera per seguretat. També es va tancar l’entrada a les estacions per evitar “massificacions i garantir la seguretat”. La circulació dels trens es va anar restablint a mitja tarda i els d’alta velocitat van començar a circular a partir de les set del vespre.

A Lleida, el temporal de pluja també va fuetejar municipis com Tornabous a l’Urgell, on es van registrar fins a 77,7 litres per metre quadrat, a Anglesola van arribar als 67 litres i també es va registrar una calamarsada, i a Solsona, amb gairebé 60 litres, es van inundar baixos d’habitatges, de la residència d’ancians, l’escola Setelsis, la guarderia, la sala polivalent i les piscines. L’alcaldessa, Judith Gisbert, va explicar que no hi va haver danys personals i hauran de quantificar els registrats als equipaments públics. “Ara estem netejant carrers i baixos, juntament amb voluntaris, serveis municipals i bombers”, va dir. A Agramunt el cabal del riu Sió va augmentar i l’aigua es va desviar pel segon ull del pont Romànic, obert per evitar inundacions.

Així mateix, la Pobla de Segur, va haver d’allotjar al pavelló poliesportiu un grup de 10 escoltes d’un esplai de Barcelona i quatre monitors al no poder seguir amb la ruta. El consistori va rebre l’alerta del CECAT per allotjar els excursionistes.

Dos persones desaparegudes a Cubelles per l’avinguda del riu Foix

El temporal va escombrar tot Catalunya. Els Bombers de la Generalitat havien rebut, fins a les 20.00 hores d’ahir, 1.660 avisos. Entre altres, tenien un dispositiu preventiu a Cubelles per atendre possibles inundacions provocades per l’aigua del pantà de Foix, i un altre a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès (Barcelona), on va cedir un mur i va haver de tancar a la tarda a causa de les inundacions.

D’altra banda, els serveis d’emergències buscaven a la tarda dos persones que havien desaparegut a Cubelles (Garraf). Segons va informar la consellera d’Interior, Núria Parlon, se’ls buscava amb equips subaquàtics dels Bombers i també amb l’ajuda d’un helicòpter. El riu Foix es va desbordar a Cubelles després de començar a desembassar el pantà. L’obertura de comportes va fer fer créixer el cabal i Protecció Civil va enviar una alerta a la població informant de la situació i demanant a la ciutadania que no s’atansessin al curs. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va reunir el comitè de crisi i va demanar “màxima prudència” a la població davant d’un temporal que va obligar a decretar l’avís roig per a tot Catalunya, excepte en sis comarques lleidatanes: Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Val d’Aran, que el van tenir en taronja i groc.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la part més activa de la pertorbació va abandonar Catalunya al vespre, però encara hi havia risc que de forma local es formin alguns xàfecs intensos, sobretot en punts de la meitat nord del litoral. L’Hospital de l’Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès, va haver de tancar a la tarda a causa de la inundació. Mentrestant, a Aragó es van continuar registrant ahir a la tarda pluges intenses, tot i que les incidències van ser puntuals.