El Congrés aprova la llei ELA, que farà de punta de llança a altres malalties

El Congrés dels Diputats ha aprovat "per fi" la llei ELA, que servirà de "punta de llança" a altres malalties similars, amb el consens de tots els grups, que han urgit al govern espanyol a què li dediqui una dotació suficient i elabori en el termini d’un any un "bon" reglament que concreti el conjunt de beneficiaris. "Jornada històrica", "Dia per a l’alegria" o "Justícia" han estat les expressions més utilitzades pels portaveus parlamentaris per celebrar la unanimitat entorn d’una llei que, no obstant, han volgut agrair als seus veritables responsables: les entitats de pacients amb esclerosi lateral amiotròfica que porten anys reclamant-la.

En presència de 37 d’ells i dels seus cuidadors, entre ells l’exfutbolista i exentrenador Juan Carlos Unzué o el senador socialista Juan Ramón Amores, que han seguit el ple des de la tribuna sense poder contenir l’emoció, la Cambra Baixa ha avalat aquest dijous el text refós de PP, PSOE, Sumar i Junts aprovat en la Comissió de Drets Socials amb la previsió que passi el seu últim tràmit en el Senat aquest mateix mes. Per part del PP ha intervingut el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que ha començat donant les gràcies a les entitats precursores d’aquesta llei. "Aquesta és la vostra casa: podeu continuar comptant amb nosaltres", els ha assegurat.

La llei que arriba amb un retard de gairebé tres anys, en els quals centenars de persones han rebut el letal diagnòstic, i un temps que Feijóo ha dit ser "conscient" que no se’ls pot "tornar".

Ha insistit que la llei ELA és un "motiu d’orgull", però de poc servirà si no se la dota anualment amb 250 milions d’euros per a la posada en marxa de mesures com l’agilitació del reconeixement de discapacitat i dependència, l’assistència 24 hores en fases avançades o el manteniment de la base de cotització dels cuidadors que han d’abandonar els seus treballs sense que afecti la seua pensió futura. "No hi ha cap excusa perquè hi ha crèdits més que suficients" per dotar a la llei d’un pressupost de més de 400.000 milions d’euros, tan sols és una qüestió de "voluntat política", ha conclòs Feijóo abans de reconèixer que avui no era "dia ni lloc" per entrar en la contesa política. Maribel García, del PSOE, també ha elogiat els pacients pel seu "exemple de resiliència i dignitat" i ha volgut traslladar-les la seua més "profunda gratitud". La diputada ha aprofitat la seua intervenció per advertir que "mai no hi haurà avenços en drets socials si no hi ha una democràcia forta, i aquesta llei és un clar exemple" perquè "enforteix la nostra societat i Estat del benestar".

Però perquè hi hagi avenços socials "és necessari pagar imposats i que es compleixi la cogovernança" amb les comunitats, que són les que ara tenen les competències per desenvolupar les mesures.

"És necessari que tots posem l’espatlla i deixem de posar pals a les rodes", ha convidat.

Una mica en allò que ha coincidit Rafa Cofiño, de Sumar, que ha indicat que les comunitats han de treballar "encara més fort" encara per complir la llei. El diputat ha apel·lat a la necessitat que el reglament que ara ha d’elaborar el govern central per especificar les altres malalties arribi "ràpid".

Un any ha dit la representant de Junts, Pilar Calvo, que té l’Executiu per fer-ho. "Aquesta llei fa justícia i és solidària: la llei ELA ha creuat un pont que ara podran creuar els qui pateixen malalties d’alta complexitat", ha celebrat.