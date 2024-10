El Congrés avala la proposta del PSOE per abaixar la taxa d’alcohol al volant

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista per reduir el límit de la taxa màxima d’alcohol permesa a tots els conductors de vehicles, motoritzats i no motoritzats, a 0,2 g/l en sang i 0,1 mg/l en aire exhalat. La proposta ha tirat endavant amb el suport de PSOE, PNB, Esquerra Republicana i Sumar, i amb el vot en contra de VOX. En total, ha rebut 175 vots a favor, 33 en contra i 138 abstencions del Partit Popular.

En la iniciativa els socialistes argumenten que el consum d’alcohol suposa "un dels principals factors de risc durant la conducció de vehicles" i adverteixen que, encara que s’han produït "enormes avenços en la conscienciació", un 32,7% dels conductors morts el 2023 presentava una taxa d’alcoholèmia positiva, segons l’últim informe de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, amb dades d’una mostra de 862 conductors. "L’alcohol afecta de manera important les capacitats psicofísiques i els comportaments: temps de reacció, visió, percepció, coordinació, comissió d’infraccions, augment de les distraccions, la somnolència i la fatiga, etc., a part de disminuir greument la percepció del risc i alterar la presa de decisions", destaca el PSOE.

Així mateix, els socialistes sostenen que "les investigacions deixen clar" que a partir de 0,3 g/l i, especialment, fins 0,5 g/l –taxes actuals a Espanya– el risc d’accident es pot multiplicar per dos o fins i tot per tres. D’altra banda, el PSOE opina que una mateixa taxa per a tots els conductors, independentment del tipus o antiguitat del seu permís, "eliminaria els problemes de comunicació i confusió". Fa poques setmanes el ministre del Interior Fernando Grande-Marlaska anunciava que el seu departament impulsaria una reforma legal per baixar la taxa d’alcohol en sang fins 0,2 grams per litre per a tots els conductors i fins 0,10 mil·ligrams d’aire exhalat, en entendre que la "societat espanyola és madura" per acceptar aquest canvi i reduir més la sinistralitat a les carreteres.

A més, durant una jornada organitzada per la DGT i la consultora PONS Mobility, per abordar els reptes legislatius de la figura del Dret de Repetició i el seu impacte sobre la seguretat viària, el director de la DGT, Pere Navarro, assegurava que només han rebut "crítiques" per no baixar-la a 0,0 g/l, una cosa que va descartar perquè la Comissió Europea, en un informe de desembre de 2022, "recomana 0,2 g/l" ja que és "equivalent a tolerància 0". "La idea que tenim és que igual que per a velocitat i els radars posem un marge d’error, seria prudent posar aquest marge", va dir.