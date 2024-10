Rebaixen la pena al violador d’una menor perquè anava ebri

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home que va violar una menor ha vist reduïda a la meitat la pena que li demanava la Fiscalia. Els motius principals d'aquesta rebaixa han estat que en el moment de l'agressió anava ebri i que ha indemnitzat la víctima amb 10.000 dels 12.000 euros fixats.

El violador va ser condemnat ahir per conformitat per l'Audiència de Lleida, després de l'acord al qual van arribar la Fiscalia, la defensa i l'advocat de la Generalitat, ja que la víctima estava tutelada. Inicialment, la Fiscalia sol·licitava una condemna de vuit anys de presó, però finalment va quedar en quatre anys. Els fets van ocórrer el juny del 2021 quan la noia tenia només 14 anys.

A més de la pena de presó, el condemnat haurà de complir quatre anys de llibertat vigilada i se li imposa una ordre d'allunyament. Tampoc podrà exercir cap professió o activitat que suposi contacte amb menors durant 14 anys.

Circumstàncies del cas

Els fets van tenir lloc la matinada del 13 de juny del 2021. El condemnat, la denunciant i altres persones tornaven als seus domicilis al cotxe del primer després de passar una nit de festa en la qual van ingerir alcohol. "Després de deixar la resta de companys, el conductor va portar el seu cotxe fins a un descampat i allà, sense el consentiment de la noia, va abusar d'ella tenint accés carnal", segons l'escrit d'acusació.

Se'l condemna per un delicte d'abús sexual i no d'agressió perquè els fets van tenir lloc abans de la reforma del Codi Penal coneguda com la llei del "només sí és sí", que va entrar en vigor l'octubre del 2022. Des d'aleshores, les conductes que abans constituïen abús es van integrar en el delicte d'agressió. En aquest cas, es considera que no hi va haver ni violència ni intimidació.